W sieci pojawiło się w ostatnich godzinach sporo wpisów na temat wiadomości e-mail rozsyłanych rzekomo przez twórców Cyberpunk 2077. Mogą one wywoływać spory uśmiech na twarzach adresatów, zwłaszcza jeśli mowa o graczach. Problem w tym, że to uśmiech jedynie chwilowy. Miejcie się na baczności i najlepiej od razu wyrzucajcie takie wiadomości do kosza.

CD Projekt RED potwierdził, że mówimy w tym przypadku o oszustwie. Ktoś próbuje wykorzystać bardzo duże zainteresowanie tym tytułem i w ten sposób osiągnąć korzyści. Nie jest jeszcze pewne, o czym mowa. Najprawdopodobniej cała akcja ma na celu wyłudzanie danych.

2/2 Same goes for content creators. We always reach out directly from @ cdprojektred com domain. If you are being contacted by a third party claiming to be working with us (an ad agency for example), you can assume it's not genuine.