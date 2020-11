Kiedy zadebiutuje Far Cry 6? Wprawdzie Ubisoft niczego jeszcze nie zdradził, ale wygląda na to, że właśnie został wyręczony.

Microsoft zdradził datę premiery Far Cry 6?

Wypada w tym miejscu przypomnieć, że pierwotne plany zakładały oddanie Far Cry 6 w ręce graczy w lutym przyszłego roku. Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się jednak, że to nieaktualne, ponieważ premierę przesunięto na późniejszy i zarazem bliżej nieokreślony termin.

Wiele wskazuje na to, że Far Cry 6 zadebiutuje 26 maja przyszłego roku. Właśnie taka wzmianka pojawiła się w sklepie Microsoft Store. Wprawdzie trzeba jeszcze poczekać na oficjalne potwierdzenie, ale nie jest tajemnicą, że w podobnych sytuacjach to zazwyczaj tylko kwestia czasu.

Vaas w Far Cry 6? Nic z tego

Jeśli chodzi natomiast o informacje wprost z obozu producenta to warto wspomnieć o ostatecznie rozwiązanej kwestii Vaasa, a więc szalonego przeciwnika znanego z Far Cry 3. Po zapowiedzi nowej odsłony niektórzy gracze sugerowali, że chłopiec widoczny na okładce gry to właśnie młody Vaas. Jednak nie.

Far Cry 6 zmierza na PC oraz konsole Xbox One i PlayStation 4, a także Xbox Series X/S i PlayStation 5.

Źródło: Microsoft Store, @FarCrygame

