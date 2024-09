Poznajcie Fantasy Map Simulator. Ten zadziwiający symulator pozwoli ci obserwować rozkwit Wielkiego Królestwa Polskiego, które graniczy i prowadzi spór z Imperium Meksykańskim. Brzmi intrygująco, a to tylko ułamek możliwości gry.

Czym powinna charakteryzować się dobra gra? Ważny jest przede wszystkim pomysł na siebie, co można całkiem słusznie sprowadzić do hasła “ciekawa gra”. Bez wątpienia ciekawą grą jest Fantasy Map Simulator. Dzieło dewelopera The Stranger zalicza udaną premierę na Steamie.

Fantasy Map Simulator to “indyk” z pomysłem na siebie

Fantasy Map Simulator ujrzało światło dzienne 4 września 2024 r. na platformie Steam (wczesny dostęp). Aktualnie tytuł posiada ponad 639 recenzji na Steamie, z czego 92 proc. to te pozytywne. W czym tkwi urok Fantasy Map Simulator?

W toku rozgrywki wcielamy się w twórcę fikcyjnych światów, które na naszych oczach ewoluują w ramach historii alternatywnej. Zwiastun doskonale obrazuje niuanse rozgrywki; w pewnym momencie widzimy potężne Królestwo Polskie, które rozrasta się do rozmiarów hegemona i zdobywa ogromne wpływy na jednej z dwóch wysp po czym rozpada się i znika w mroku dziejów...

Prosta, przyjemna i tania gra

W Fantasy Map Simulator możemy generować, jak i tworzyć własne mapy za pomocą edytora. W toku rozgrywki możemy “symulować dyplomację, rozwój i wojny między narodami, obserwując ewolucję historyczną przez setki, a nawet tysiące lat” – informuje karta gry na platformie Steam. Ciekawym rozwiązaniem jest tryb tapety pulpitu Windows, który jest w praktyce rozgrywką w tle.

Z racji tego, że mamy do czynienia z tytułem znajdującym się we wczesnym dostępie, Fantasy Map Simulator będzie konsekwentnie ulepszane i rozwijane. Aktualnie gra kosztuje 33,29 zł zamiast 36,99 zł (promocja do 11 września).

Fantasy Map Simulator: minimalne wymagania PC

System operacyjny: Win10 64bit

Procesor: Intel: Intel Core i5-4460 AMD: AMD Ryzen 3 1200

Pamięć: 4 GB RAM

Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 660 AMD Radeon R9 270

DirectX: Wersja 11

Miejsce na dysku: 500 MB dostępnej przestrzeni

Fantasy Map Simulator: zalecane wymagania PC

System operacyjny: Win10 64bit

Procesor: Intel: Intel Core i5-8600K AMD: AMD Ryzen 5 3600

Pamięć: 8 GB RAM

Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1060 AMD Radeon RX 580

DirectX: Wersja 11

Miejsce na dysku: 500 MB dostępnej przestrzeni

Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o Fantasy Map Simulator. A może już graliście?

Źródło: Steam, zdjęcie otwierające: YouTube/Fantasy Map Simulator