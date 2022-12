Najnowszy dodatek do Far Cry 6 jest już dostępny w sprzedaży. Jeśli zastanawiasz się, czy warto kupić Lost Between Worlds, sprawdź obszerny materiał z rozgrywki.

Far Cry 6: Lost Between Worlds - nowy zwiastun

W ubiegłym tygodniu Ubisoft zapowiedział kolejne DLC do Far Cry 6. Lost Between Worlds skupia się na wydarzeniach w klimacie science-fiction - główny bohater podróżuje przez alternatywne światy (znane jako szczeliny). Każdy z nich prezentuje Yarę, czyli miejsce akcji z podstawowej wersji gry, jednak w zniekształconych, surrealistycznych wersjach. Można się im przyjrzeć w najnowszym materiale z gry - widać na nim lewitujące ruiny czy skażone pustkowia. W trakcie przygody gracz trafi również pod wodę czy do krainy targanej nieustającymi burzami.

Podczas rozgrywki, oprócz eksplorowania zróżnicowanych lokacji, gracz będzie rozwiązywać zagadki środowiskowe i walczyć z wrogami, stworzonymi z jednego z dwóch rodzajów kryształów - niebieskich i czerwonych. Aby ich pokonać, konieczne będzie użycie amunicji w analogicznym kolorze. Pojawi się też nowe wyposażenie oraz możliwość zdobywania kolejnych umiejętności, przeskakiwania do przodu w czasie i mnóstwo innych atrakcji.

Rozszerzenie jest dostępne od dzisiaj na pecetach oraz konsolach PS5, PS4, Xbox One i Xbox Series. Jego cena to ok. 93 zł.

Źródło: youtube, ubisoft