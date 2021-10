Czy Far Cry 6 to dobra gra? Wiele wskazuje na to, że tak, ale jeśli macie wątpliwości to można je już rozwiać samemu.

Far Cry 6 debiutuje na PC i konsolach

Wprawdzie również w tym przypadku nie obyło się bez opóźnień, ale w końcu udało się wszystko dopiąć i zrealizować ostatnio podtrzymywane obietnice. Dziś, 7 października Far Cry 6 trafia na PC, konsole Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 5, Xbox One oraz PlayStation 4, a także do osób korzystających z Google Stadia.

Można nastawiać się na polską wersję językową (napisy), a jednocześnie aż cztery wydania - standardowe oraz Gold Edition, Ultimate Edition i Collector's Edition. Przygotowana została też przepustka sezonowa. Ciekawa, bo pozwalająca spędzić trochę czasu ze starymi znajomymi.

Pierwsze recenzje i oceny Far Cry 6

The Games Machine - 94%

TrueGaming - 90%

Gaming Nexus - 85%

GamingTrend - 85%

Worth Playing - 81%

PC Invasion - 80%

PC Games - 80%

Shacknews - 80%

GameStar - 77%

PC Gamer - 75%

PCGamesN - 70%

GameByte - 70%

GAMINGbible - 70%

Stevivor - 45%

Warto zagrać w Far Cry 6?

Średnia ocen na ten moment wynosi 77%. To dobry, ale nie rewelacyjny wynik. Rozrzut jest jednak duży, znów można posłużyć się sloganem, iż nie jest to gra dla każdego. W naszej redakcji spotkała się z raczej ciepłym przyjęciem, szczegóły znajdziecie w opublikowanej już recenzji. Sprawdzaliśmy wersje na PC oraz PlayStation 5, przyglądając się kilku aspektom technicznym, w tym ray-tracingowi.

Sama fabuła nie jest tu zaskakująca. Można wręcz stwierdzić, że pojawia się oklepany schemat, czyli z pozoru tropikalny raj, w którym twardą ręką rządzi dyktator - tu Antón Castillo. Twórcom udało się jednak ciekawie zaprojektować świat gry, zadbać o odpowiedni klimat i sporo aktywności poza samym strzelaniem. Już widać, że Far Cry 6 się obroni i większość sympatyków serii czy bardziej ogólnie strzelanek powinna się tu dobrze bawić.

Kupiliście, planujecie czy odpuszczacie?

Źródło: Ubisoft