Far Cry to jedna z najważniejszych marek, jakie Ubisoft ma w swoim portfolio. Pojawiały się już przecieki o kolejnej odsłonie tej serii, teraz można być pewnym tego, że trwają nad nią prace.

Far Cry 6 potwierdzony... przez Sony

Przecieki dzielą się na te mniej i bardziej wiarygodne. W tym przypadku mowa o tych drugich. Niespodziankę związaną z oficjalną zapowiedzią Far Cry 6 zepsuło producentowi Sony, które przedwcześnie umieściło kartę gry w sklepie PlayStation Store. Oczywiście szybko ją usunięto, ale w takich przypadkach zawsze sprawdza się reguła, że w sieci nic nie ginie.

Sony nie tylko potwierdziło istnienie Far Cry 6, ale zdradziło też kluczowe informacje. Premiera gry planowana jest na 18 lutego przyszłego roku. Zabawa będzie możliwa na PlayStation 4 oraz PlayStation 5, nie zabraknie również opcji darmowej aktualizacji wersji z obecnej na nową generację. W ciemno obstawiać można, że Far Cry 6 trafi również na PC, Xbox One i Xbox Series X.

Premiera Far Cry 6 w przyszłym roku, prezentacja lada dzień

Okładka gry może wyglądać dla niektórych nieco znajomo. Słusznie, ponieważ widoczna niej starsza postać będzie wzorowana na Giancarlo Esposito, aktorze znanym między innymi z seriali Breaking Bad czy The Mandalorian. Należy oczekiwać, że wcieli się tutaj w czarny charakter, dyktatora, przeciw któremu opowie się główny bohater Dani Rojas. Far Cry 6 ma być największą grą z całej serii i pozwalać graczom na odwiedzenie różnorodnych terenów.

Lada chwila powinniśmy poznać więcej szczegółów, a także zobaczyć pierwsze wideo z Far Cry 6. Prezentacja powinna mieć miejsce podczas Ubisoft Forward, imprezy zaplanowanej na 12 lipca.

