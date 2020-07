Już za kilka dni odbędzie się Ubisoft Forward. Okazuje się, że będzie to wydarzenie jeszcze ciekawsze niż początkowo zapowiadano.

Ubisoft Forward z okolicznościową promocją i Watch Dogs 2 za darmo

Pierwsze informacje na temat Ubisoft Forward pojawiły się jeszcze w maju. Dziś producent wypuścił krótki materiał wideo przypominający, że wydarzenie odbędzie się 12 lipca. Zainteresowani powinni przygotować się na transmisję od godziny 21:00 (chociaż wstęp wystartuje już o 20:00) polskiego czasu i, jak się okazuje, również na bardzo miły prezent.

Ujawniono, iż podczas Ubisoft Forward wystartuje promocja, w ramach której można będzie pobrać za darmo Watch Dogs 2. Od razu trzeba tutaj doprecyzować, iż oferta zostanie skierowana do posiadaczy PC i konta na Uplay.

Ubisoft Forward, czyli czekamy na hity

Producent nie robi wielkiej tajemnicy z tego, co będzie można zobaczyć. Pojawić mają się nowe informacje dotyczące dodatkowej zawartości do Ghost Recon Breakpoint, Just Dance 2020 oraz The Division 2, prezentowana będzie również rozgrywka z nowej Trackmanii.

Słabo? Wypada traktować to jedynie jako przystawkę. Wygląda na to, że głównym daniem będą tutaj prezentacje Assassin’s Creed Valhalla i Watch Dogs: Legion, czyli dwóch obecnie najgoręcej wyczekiwanych gier tego producenta, które trafią również na konsole nowej generacji. Pojawić ma się też zapowiedziane nie tak dawno Hyper Scape. Na deser zaserwowane zostaną natomiast niespodzianki, cokolwiek producent ma tutaj na myśli.

Oczekiwania nie zawsze zostają spełnione, ale miejmy nadzieję, że Ubisoft Forward będzie interesujące i owocne. Zamierzacie śledzić to wydarzenie?

Źródło: Ubisoft Polska

