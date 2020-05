Ubisoft rozwija obecnie kilka bardzo interesujących gier, ale okazuje się wyjątkowo oszczędny w kwestii dzielenia się z graczami informacjami na ich temat. Jeszcze przez chwilę się to raczej nie zmieni.

Ubisoft Forward zaplanowane na lipiec

Pandemia koronawirusa sprawiła, że odwołane zostały wszelkie imprezy masowe, także te dedykowane graczom. A to właśnie na nich większość producentów i wydawców chwaliła się przygotowywanymi grami. W konsekwencji możemy spodziewać się szeregu wydarzeń online, w tym właśnie Ubisoft Forward.

Ujawniona dziś data pokazuje, że trzeba uzbroić się w sporą dawkę cierpliwości. Ubisoft Forward zaplanowano bowiem na 12 lipca.

Save the Date! Join us July 12 for Ubisoft Forward, a fully digital showcase with exclusive game news, reveals and more Stay tuned... #UbiForward pic.twitter.com/JLYEyF1YnL — Ubisoft (@Ubisoft) May 11, 2020

Jakie gry zaprezentuje Ubisoft?

Tradycyjnie przy tego typu zapowiedzi nie ujawniono listy gier, które będą prezentowane. Potencjał Ubisoft Forward wydaje się jednak bardzo duży. Mowa przecież o producencie, który obecnie pracuje nad takimi grami jak Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Gods and Monsters i Rainbow Six Quarantine.

Niektóre źródła sugerują, że to właśnie podczas Ubisoft Forward pojawi się oficjalna zapowiedź nowej części serii Far Cry. I tutaj aby zaostrzyć apetyty można dodać, że pojawiają się plotki, wedle których miałby zawitać do niej Vaas (Far Cry 3). A nie brakuje głosów, że to najciekawszy czarny charakter całej serii.

Na które z gier przygotowywanych przez Ubisoft czekacie?

Źródło: @Ubisoft

Warto zobaczyć również: