Gry Ktoś splagiatował Rainbow Six: Siege. Ubisoft wkracza na drogę sądową... przeciw Apple i Google z dnia 17-05-2020

Kojarzycie mobilną grę Area F2? Jeśli tak to być może dostrzegliście w niej podobieństwa do Rainbow Six: Siege. Ubisoft twierdzi, że jest ich zdecydowanie za wiele i nazywa grę plagiatem.