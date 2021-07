Farming Simulator 22 wygląda świetnie. Wiemy, bo ekipa GIANTS Software opublikowała gameplay, na którym możemy się dokładnie przyjrzeć nowej odsłonie serii, mającej niemałe grono wielbicieli w Polsce.

Pierwszą zapowiedź Farming Simulator 22 otrzymaliśmy jeszcze w kwietniu. Aż do teraz musieliśmy jednak czekać na konkretny zapis rozgrywki, pozwalający przyjrzeć się z bliska temu, co w najnowszej odsłonie szykują dla domorosłych farmerów ludzie z GIANTS Software. Dwuczęściowy gameplay został zaprezentowany podczas oficjalnej imprezy poświęconej temu tytułowi: FarmCon 2021. Obejrzyj te materiały już teraz, a pod nimi znajdziesz więcej informacji na temat tej produkcji.

Zobacz gameplay Farming Simulator 22 z FarmConu:

Nadciąga Farming Simulator 22 – co nowego?

Symulator farmy to jedna z najpopularniejszych kategorii gier w naszym kraju i jeden z najlepszych sposobów na przyjemne zabijanie czasu. Nowa odsłona ma być nie tylko najładniejszą, ale i najbardziej rozbudowaną produkcją tego typu. Przygotuj się na przeszło 400 maszyn i narzędzi ponad 100 autentycznych marek, jeszcze więcej lokalizacji, najbardziej zróżnicowany katalog roślin i zwierząt oraz bardziej realistyczne działanie sztucznej inteligencji.

Jedną z najważniejszych nowości w Farming Simulator 22 będzie zaawansowany i realistyczny system pór roku. Wiosna, lato, jesień i zima będą różnić się nie tylko wyglądem, ale też warunkami, co będzie miało realny wpływ na prowadzenie farmy. Będzie więcej do roboty i więcej elementów do uwzględnienia.

Na liście nowości i zmian odnajdujemy także: zaawansowane łańcuchy produkcyjne, dynamiczny wpływ wiatru na uprawy, automatyczną regulację wysokości i nachylenia hedera w kombajnie, ręczną zmianę biegów, realistyczny wpływ rodzaju podłoża na rozgrywkę, ulepszoną aplikację gnojowicy oraz realistyczne animacje i dźwięki. Ekipa GIANTS Software zapewnia, że to wszystko to i tak dopiero początek.

Premiera Farming Simulator 22 już blisko

Twórcom pozostało jeszcze trochę czasu na ujawnienie kolejnych nowości, bo premiera Farming Simulator 22 odbędzie się 22 listopada 2021 roku. Na jakich urządzeniach zagramy? Platformy docelowe to komputery osobiste (pecety i maki), konsole PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 i Xbox One oraz usługa Google Stadia.

A jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na temat gry Farming Simulator 22, to koniecznie obejrzyj dzisiejszą transmisję z FarmConu. Spodziewamy się, że oprócz prezentacji kolejnych nowości doczekamy się też podsumowania, wszak dziś ostatni dzień tej imprezy. Po prostu o godzinie 20.00 odpal oficjalny kanał GIANTS Software na Twitchu.

Źródło: GIANTS Software