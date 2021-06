Już teraz wiecie, że będziecie sięgać po Farming Simulator 22? Cenega i GIANTS Software przygotowały coś dla najbardziej zainteresowanych tym tytułem.

Edycja kolekcjonerska Farming Simulator 22 zaprezentowana

Z zapowiedzią Farming Simulator 22 mieliśmy do czynienia w kwietniu. Już wtedy było jasne, że na polskim rynku gra zostanie wydana przez firmę Cenega, która teraz przedstawiła edycję kolekcjonerską. Czego można się spodziewać?

Zestaw będzie obejmował kolekcjonerskie pudełko, w którym znajdą się dwa plakaty, 24 naklejki oraz poradnik dla moderów, a także sama gra i kogut. Pewnie domyśliliście się jednak, iż nie chodzi o zwierzę, ale o kogut ostrzegawczy. To element charakterystyczny dla współczesnych traktorów i innych dużych pojazdów roboczych.

W tym przypadku przedstawiany jest on jako lampa sygnalizacyjna USB, która ma reagować na wydarzenia w grze. Podczas obsługiwania wybranych traktorów i maszyn graczom ma być prezentowane pomarańczowe światło, które będzie włączało się w czasie rzeczywistym i odpowiadało oświetleniu sygnalizacyjnemu wirtualnych pojazdów.

Najwięcej dla posiadaczy PC, zagrać można będzie również na konsolach

Zainteresowani? Wypada nadmienić, że edycja kolekcjonerska Farming Simulator 22 będzie dostępna w limitowanym nakładzie wyłącznie na PC.

Ogólnie lista platform docelowych jest zdecydowanie obszerniejsza, bo obejmuje też konsole PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4 oraz Xbox One. Kupujący standardową wersję gry, w zależności od regionu będą oglądali na okładce inny traktor - Massey Ferguson 8S, Fendt 900 Vario, Case IH Magnum 340 lub Zetor Crystal.

Nie wypada oczekiwać tu rewolucji względem poprzednich odsłon serii. Pojawić mają się jednak istotne nowości. Twórcy najczęściej wymieniają tu zmieniające się pory roku, dwie nowe mapy oraz zaktualizowaną alpejską mapę Erlengrat, a także łańcuchy produkcyjne. Poszerzy to możliwości, zebrane plony będzie można dostarczać do sklepów i zakładów i je tam przetwarzać. Na przykład zamiast szybkiej sprzedaży pszenicy po żniwach da się również dostarczyć ją do lokalnego młyna, gdzie zostanie przetworzona na czystą mąkę. Tę z kolei chętnie kupią okoliczne piekarnie. To dłuższa droga, ale powinna przynieść większe zyski. Można wyobrazić sobie podobne łańcuchy produkcyjne chociażby w kontekście mleka i masła czy buraków i cukru.

Nowe informacje na temat Farming Simulator 22 zostaną ujawnione podczas kolejnego FarmCon, corocznego wydarzenia skupiającego moderów, deweloperów, graczy i wszystkich innych członków społeczności Farming Simulator. FarmCon 21 odbędzie się w dniach od 21 do 23 lipca. Premiera gry jest natomiast planowana na czwarty kwartał tego roku, dokładnej daty jeszcze nie znamy.

Źródło: Cenega