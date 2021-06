Twórcy Farming Simulator 22 podali kilka ważnych informacji dotyczących gry. Wiemy już, kiedy można będzie rozpocząć rozgrywkę i co będzie do tego potrzebne.

Ujawniono datę premiery Farming Simulator 22

Zainteresowała Was zapowiedź Farming Simulator 22? Jeśli tak to pewnie wiecie, że GIANTS Software ustaliło premierę na ostatni kwartał tego roku, aczkolwiek nie podało konkretnej daty. Właśnie się to zmieniło. Wcześniejsze deklaracje pozostają aktualne, ponieważ Farming Simulator 22 ma trafić w ręce graczy 22 listopada.

Potwierdzono to za pośrednictwem nowego zwiastuna, który jednocześnie akcentuje kilka ważnych elementów gry. To chociażby nowości w postaci zmiennych pór roku oraz upraw takich jak winogrona, oliwki i sorgo. Można zauważyć tu również ciekawe maszyny, między innymi New Holland Braud 9070L potrzebny właśnie do winogron.

Wymagania sprzętowe Farming Simulator 22

Lista platform docelowych Farming Simulator 22 jest długa. Obejmuje PC, konsole PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4 oraz Xbox One, a także Google Stadia.

Preferujący zabawę na PC mogą już zapoznać się z wymaganiami sprzętowymi. Można zrobić to bez większego stresu, podobnie jak w przypadku wcześniejszych odsłon serii obejdzie się bez szczególnie mocnego sprzętu.

Minimalna konfiguracja sprzętowa:

OS: Windows 10 Home (64-bit)

procesor: Intel Core i5-3330 / AMD FX-8320

8 GB RAM

karta graficzna: GeForce GTX 660 / AMD Radeon R7 265 lub lepsza

35 GB wolnego miejsca na dysku

Zalecana konfiguracja sprzętowa:

OS: Windows 10 Home (64-bit)

procesor: Intel Core i5-5675C / AMD Ryzen 5 1600

8 GB RAM

karta graficzna: GeForce GTX 1060 / Radeon RX 570 lub lepsza

35 GB wolnego miejsca na dysku

Przedsprzedaż i edycja kolekcjonerska Farming Simulator 22

Jeśli ktoś już teraz jest zdecydowany na zakup, Farming Simulator 22 można zamawiać w przedsprzedaży. Podejmujący taki krok otrzymają zestaw CLAAS XERION SADDLE TRAC zawierający kilka dodatkowych maszyn. W przypadku wersji PC przygotowana została również limitowana edycja kolekcjonerska, której zawartość omawialiśmy już wcześniej.

Źródło: Farming Simulator