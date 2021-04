Wiosna, lato, jesień, zima, w Farming Simulator 22 nudy ni ma. A właściwie nie będzie, przynajmniej wedle obietnic twórców.

Zapowiedziano grę Farming Simulator 22

Od dłuższego czasu szeroko pojęte gry symulacyjne cieszą się sporą popularnością. Dotyczy to również serii Farming Simulator pozwalającej poprowadzić własną, wirtualną oczywiście farmę. Dziś zapowiedziano nową odsłonę, zajmuje się nią GIANTS Software, a polskim wydawcą została firma Cenega. Już teraz wiemy, że pojawi się nie tylko wydanie cyfrowe, ale również pudełkowe.

Kiedy i w wersjach na jakie platformy sprzętowe? Farming Simulator 22 zadebiutuje, o ile plany się nie zmienią, w czwartym kwartale 2021 roku. Po grę będą mogli sięgnąć posiadacze PC z Windows, Mac, a także konsol PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4 oraz Xbox One. Farming Simulator 22 ma pojawić się również w usłudze Google Stadia.

Farming Simulator 22 z porami roku

Wedle twórców można spodziewać się istotnych nowości. Farming Simulator 22 ma bazować na silniku GIANTS Engine 9 i przynieść wiele ulepszeń technicznych, między innymi bardziej realistyczne zachowanie sztucznej inteligencji, lepiej odwzorowane dźwięki silników, obsługę DirectX 12 w systemie Windows czy czasowe wygładzanie krawędzi.

Spore znaczenie odegrają zmienne pory roku, motyw przewodni pierwszego, krótkiego zwiastuna promującego grę. Nie tylko pod względem wizualnym, ale też pod kątem rozgrywki, ale o tym twórcy mają opowiedzieć więcej w przyszłości.

„Rozwijamy się razem z naszymi grami, a nadchodzący efekt pielęgnowanych przez nas ambicji będzie kamieniem milowym w historii serii, ale także naszej firmy, która przekształciła się w samodzielnego wydawcę, posiadającego pełną kontrolę nad swoim produktem.” - Christian Ammann, dyrektor generalny GIANTS Software

Farming Simulator 22 ma oferować bazę ponad 400 maszyn i narzędzi zaliczających się do ponad 100 autentycznych marek rolniczych. Pojawią się też dwie nowe mapy i zaktualizowana mapa Erlengrat, to właśnie one mają kłaść największy nacisk na działalność rolniczą we wspomnianych różnych porach roku. Bawić można będzie się samodzielnie lub w trybie wieloosobowym dla maksymalnie 8 graczy na konsolach i do 16 graczy na komputerach.

Źródło: Farming Simulator, Cenega

