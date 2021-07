Jesteś w gronie graczy, którzy już teraz chcieliby bawić się przy GTA 6? Trzeba będzie na to poczekać. Coraz więcej wskazuje na to, że naprawdę długo.

Kiedy premiera GTA 6? Nowe informacje nie brzmią optymistycznie

Niektórzy mogą pokusić się o tezę, że ilu graczy tyle opinii odnośnie daty premiery GTA 6. Rozważania na ten temat trwają od lat i możliwe, że jeszcze przez pewien czas się to nie zmieni. Spekulacje utną dopiero oficjalne informacje od producenta, a tych póki co brakuje. Płyną jednak wzmianki od zazwyczaj dość dobrze zorientowanych w branży dziennikarzy i informatorów.

Tom Henderson (ostatnio potwierdzał wiarygodność swoich doniesień przy okazji Battlefield 2042) wspomniał, iż GTA 6 trafi w ręce graczy w 2024 lub w 2025 roku. Późno? Wtóruje temu Jason Scheier dodający, że gra cały czas znajduje się na dość wczesnym etapie rozwoju.

Kupujecie za dużo GTA 5

Jason Scheier sugeruje, iż niektórzy błędnie trzymali się wcześniejszej daty - roku 2023. Nie da się wykluczyć, że także GTA 6 padło ofiarą pandemii. Wprawdzie nad grą pracuje nie byle jaka ekipa, ale wiele było już głosów ze strony twórców gier, iż praca zdalna dość znacząco utrudnia im dotrzymywania terminów.

Z drugiej strony trudno nie przypomnieć tutaj, iż GTA 5 wciąż budzi większe zainteresowanie niż nowe gry. Cały czas przynosi duże zyski, a przecież przed nami jeszcze premiera wersji na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

GTA 6 z kobiecą bohaterką?

Informacji na temat nowości wprowadzanych przez GTA 6 póki co brakuje, a jeśli się pojawiają to trudno nazywać je wiarygodnymi. Pierwsze wyjątki pochodzą właśnie od dwóch wspomnianych wyżej panów.

Wedle nich mapa w GTA 6 będzie ulegała zmianom (powiększeniu w miarę postępów, może DLC). Akcja ponownie powinna rozgrywać się w czasach współczesnych, a do wyboru oddanych będzie kilka grywalnych postaci. Nikogo to raczej nie zaskoczy, bo już to znamy. Tyle tylko, że przynajmniej jedną z nich ma być kobieta. To z kolei nie dziwi z racji obecnych trendów. Spekuluje się nawet o tym, iż w nowym Quake'u też będziemy mieli do czynienia z protagonistką.

Kiedy Waszym zdaniem na rynek trafi GTA? Dzielcie się opiniami w sondzie i sekcji komentarzy.

Źródło: twitter - @jasonschreier