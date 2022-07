FIFA 23 w wersji PC nie będzie odstawała o wydań na konsole najnowszej generacji. Jakie ma to przełożenie na wymagania sprzętowe? Kto będzie mógł zagrać, a kto obejdzie się smakiem?

FIFA 23 na PC dopakowana jak na konsolach

Stroniący od serii FIFA czy w ogóle od EA mogą się nie zgadzać, ale FIFA 22 przyniosła istotną nowość w postaci technologii HyperMotion. Nie każdemu było dane się z nią bliżej zapoznać, bo zdecydowano o wymierzeniu policzka graczom korzystającym z PC, zaserwowaniu im okrojonego wydania bez tego rozwiązania. Co niektórych jeszcze bardziej irytowało to, że posługiwano się dziwnymi tłumaczeniami z wymaganiami sprzętowymi w tle. W tym roku zmieniono podejście.

Zapowiedziana przed kilkoma dniami FIFA 23 przyniesie technologię HyperMotion 2, czyli jeszcze więcej jeszcze bardziej realistycznych animacji i zachowań wirtualnych piłkarzy (i piłkarek, bo parytety są tu wyjątkowo mocno akcentowane). Tym razem na PC można będzie zobaczyć to samo co na PlayStation 5 i Xbox Series X. Czy będzie miało to przełożenie na wymagania sprzętowe?

Wymagania sprzętowe FIFA 23

Czy do zabawy z FIFA 23 potrzeba mocniejszego sprzętu niż do poprzedniczki? Tak. Czy gracze mają się czego obawiać? Często w tego typu przypadkach okazuje się, że ile głosów tyle opinii.

Fakty są takie, że z 50 GB do 100 GB wzrosło zapotrzebowanie na wolne miejsce na dysku, ale przydadzą się też zauważalnie lepsze procesory i karty graficzne. Więcej pamięci RAM potrzeba będzie tylko przypadku konfiguracji zalecanej. Szczegóły (a w zasadzie to, co zostało podane, bo chciałoby się więcej) możecie zobaczyć poniżej.

Minimalna konfiguracja sprzętowa

system operacyjny: Windows 10 64-bit

procesor: Intel Core i5 6600K / AMD Ryzen 5 1600

8 GB RAM

karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 570

DirectX: wersja 12

100 GB dostępnej przestrzeni na dysku

Zalecana konfiguracja sprzętowa

system operacyjny: Windows 10 64-bit

procesor: Intel Core i7 6700 / AMD Ryzen 7 2700X

12 GB RAM

karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1660 / AMD Radeon RX 5600 XT

DirectX: wersja 12

100 GB dostępnej przestrzeni na dysku

Lista platform docelowych FIFA 23 jest dłuższa

Poza komputerami oraz wymienionymi konsolami, FIFA 23 zmierza na również na PlayStation 4, Xbox Series S i Nintendo Switch. Oczywiście na starszych platformach Sony i Microsoft, a zwłaszcza na Nintendo Switch będzie cechowała się gorszą oprawą wizualną.

Premierę gry FIFA 23 zaplanowano na 30 września.

Źródło: EA