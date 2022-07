Kylian Mbappé i Sam Kerr będą zdobić okładkę jednej z wersji gry FIFA 23. Decyzja EA wywołuje skrajne komentarze, którym w zasadzie trudno się dziwić.

Kylian Mbappé i Sam Kerr na okładce gry FIFA 23

Mamy do czynienia z pierwszą taką sytuacją w historii tej jednej z najpopularniejszych serii gier na świecie. Kylian Mbappé to postać doskonale znana wszystkim interesującym się piłką nożną, chociaż można być już trochę znudzonym, bo będzie twarzą nowej propozycji EA kolejny rok z rzędu. Zdecydowanie więcej uwagi przyciąga jednak Sam Kerr.

Kojarzycie nazwisko bez wizyty w wyszukiwarce Google? To australijska piłkarka obecnie występująca w Chelsea. Patrząc na komentarze chociażby pod postami zamieszczanymi na oficjalnych profilach EA Sports nietrudno odnieść wrażenie, że wielu graczy dziwi się takim obrotem spraw. Wydaje się, że producent i wydawca nieco na siłę starają się promować żeńską piłkę nożną na plecach bardziej rozpoznawalnych kolegów po fachu. Z ostateczną oceną wypada jednak wstrzymać się do momentu szczegółów na temat rozgrywki. Jeśli poszerzony zostanie katalog trybów, w jakich można grać piłkarkami, w jakimś stopniu da się to obronić. No i jest jeszcze kwestia szaty graficznej całości, również dyskusyjnej (chociaż podobno o gustach się nie dyskutuje).

Zresztą, z jednej strony mamy do czynienia z parytetami, a z drugiej gestami mającymi zadowolić bardziej konserwatywnych. Kylian Mbappé i Sam Kerr będą zdobić najpewniej wyłącznie wersję Ultimate Edition. Dość szybko zdecydowano się przedstawić również okładki dedykowane standardowej wersji.

Tu pojawia się już sam Kylian Mbappé (globalnie), podczas gdy Sam Kerr znajdzie się na okładce gry sprzedawanej wyłącznie w Australii i Nowej Zelandii (dla chętnych z innych regionów ma być oferowana również w sieci Amazon).

Co sądzicie o takim a nie innym wyborze EA? W ogóle ma to dla Was znaczenie? Pytanie oczywiście do tych, którzy kupują gry z tej serii, bo odpowiedź innych jest wiadoma.

Jutro zwiastun, premiera jesienią

Kampania mająca na celu promowanie gry na dobre ruszy jutro. Pojawić ma się bowiem pierwszy zwiastun, a wraz z nim zapewne również data premiery.

FIFA to niezwykle punktualna seria, nowa odsłona zadebiutuje najprawdopodobniej pod koniec września.

Źródło: EA