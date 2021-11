Koszykówka. Pod kątem popularności to sport numer 2 na świecie, aczkolwiek u nas zajmuje zdecydowanie odleglejsze miejsce. Ilu z Was jest w stanie bez Google podać aktualnego mistrza PLK? Całkiem możliwe, że więcej jest śledzących nie rodzime rozgrywki, ale te mające miejsce za oceanem. Na nich skupia się NBA 2K22 i robi to bardzo dobrze, co nie tak dawno potwierdzaliśmy w naszej recenzji. Stwierdzenie, iż jest to koszykarski odpowiednik serii FIFA nie będzie chyba obraźliwe. I tu do dyspozycji jest wiele trybów rozgrywki, nie brakuje licencji i jednej z lepszych opraw wizualnych jeśli chodzi o gry sportowe. Tyle tylko, że koniec końców staje się do zmagań 5 na 5.

Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 3

Gatunek gry Sportowe

Wydawca 2K Sports

Producent Visual Concepts

Data premiery 10 września 2021