Czekaliśmy, czekaliśmy i się doczekaliśmy! W końcu poznaliśmy plany powrotu na rynek marki 3dfx… albo raczej kolejny etap trolowania fanów legendarnej marki.

Jak pewnie pamiętacie, niedawno pojawiły się informacje wskazujące na powrót 3dfx – producenta legendarnych kart graficznych Voodoo. Zgodnie z zapowiedziami, dzisiaj mieliśmy poznać szczegóły na temat powrotu marki. I rzeczywiście czegoś się dowiedzieliśmy.

3dfx „wraca na rynek” – czego się spodziewać?

Firma Jansen Products, rzekomy właściciel znaku towarowego 3dfx, opublikowała w mediach społecznościowych slajdy, które zdradzają plany rozwoju marki.

Producent pracuje nad rozwojem sześciu nowych produktów:

karty graficznej 3dfx Voodoo 6 PCI

smartfona 3dfx Ruffon

bezprzewodowego głośnika 3dfx Brozzo

systemu audio 3dfx 5.1 Home Theater System

tabletu 3dfx Galaxian Tablet (128GB)

telewizora 3dfx Lithium 77K5D Smart TV

Premiera produktów ma się odbyć podczas targów CEC 2022.

Mało tego! Producent ma ambitne plany rozwoju na przełom czwartego kwartału 2021 roku i pierwszego kwartału 2022 roku – jeden ze slajdów mówi o zatrudnieniu ponad 300 nowych pracowników i opracowaniu ponad 600 nowych projektów. Przewiduje się, że produkty nowego 3dfx trafią do ponad 900 000 klientów.

Wiem, że nic nie wiem, czyli 3dfx dalej nas troluje

Podsumowując… dalej nic nie wiadomo. Nie poznaliśmy żadnych szczegółów na temat nowych produktów, firma 3dfx istnieje tylko na Twitterze, a do komunikacji wykorzystuje publiczną usługę do obsługi konta e-mail.

Wniosek? Dalej trzymamy się zdania, że nowy 3dfx to próba trolowania fanów (i zyskania rozgłosu). No chyba, że rzeczywiście premiera sprzętu odbędzie się na targach CEC 2022… tyle tylko, że nikt nie słyszał o takiej imprezie (jej nazwa brzmi dziwnie podobnie do targów CES - przypadek?).

Źródło: Twitter @ 3dfx Interactive