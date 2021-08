Coraz większymi krokami zbliża się premiera kart graficznych Intel DG2 – co prawda na ich debiut jeszcze musimy poczekać, ale w sieci już pojawiły się testy jednego ze słabszych modeli. Czego możemy się spodziewać?

Karty graficzne Intel DG2 (Xe HPG) są zapowiadane już od dłuższego czasu, ale producent nie ujawnia zbyt wielu informacji o planowanych układach. Na pewno mamy mieć do czynienia z konstrukcjami typowo do gier - nowe układy mają zatem konkurować z modelami Nvidia GeForce i AMD Radeon.

Nowe układy obecnie są testowane w laboratoriach producenta - według nieoficjalnych informacji, w planach jest kilka modeli, które różnią się konfiguracją układu graficznego i pamięci wideo.

Model Jednostki wykonawcze (EU) Procesory strumieniowe (SP) Pamięć wideo Współczynnik TGP Intel DG2-512 512 4096 8/16 GB GDDR6 256-bit ~275 W Intel DG2-384 384 3072 6/12 GB GDDR6 192-bit ? Intel DG2-256 256 2048 4/8 GB GDDR6 128-bit ? Intel DG2-192 192 1536 4 GB GDDR6 128-bit ? Intel DG2-128 128 1024 4 GB GDDR6 64-bit ? Intel DG2-96 96 768 4 GB GDDR6 64-bit ~120 W

Testy karty graficznej Intel DG2

Do tej pory większość informacji na temat wydajności kart opierała się na niepotwierdzonych przeciekach, ale tym razem mamy coś lepszego – w bazie benchmarka Geekbench pojawiły się wpisy z wynikami wydajności układu Intel Xe Graphics wyposażonego w 128 jednostek wykonawczych - to zbyt mocna specyfikacja na zintegrowaną grafikę, więc najpewniej mamy do czynienia ze słabszym wariantem karty DG2 (DG2-128), który jest projektowany dla podstawowych, multimedialnych komputerów lub laptopów.

Co wiemy o karcie? Niestety niewiele. Układ graficzny dysponuje 128 jednostkami wykonawczymi (co daje 1024 procesory strumieniowe FP32) o taktowaniu sięgającym 2200 MHz. Oprócz tego przewidziano 4 GB pamięci wideo. W platformie testowej znalazł się jeszcze procesor Intel Core i5-11400T.

Wyniki niestety nie wyglądają zbyt obiecująco (a na pewno nie tak dobrze, jak w ostatnich przeciekach). W teście OpenCL karta DG2-128 uzyskała 13 710 punktów, co można porównać do starszych modeli Nvidia GeForce GTX 660 Ti czy AMD Radeon RX 550. Być może do premiery osiągi jeszcze zostaną poprawione.

Kiedy premiera kart Intel DG2? Jeszcze poczekamy

Intel nie ujawnił terminu premiery układów DG2 (chociaż jeden z inżynierów jakiś czas twierdził, że karty są tuż za rogiem). Ostatnio jednak pojawiły się przecieki, jakoby wypuszczenie modeli DG2 zostało zaplanowane na targi CES 2022, czyli dopiero początek przyszłego roku.

Źródło: VideoCardz, Geekbench