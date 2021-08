Mac Pro może nie należy do najtańszych stacji roboczych, ale na pewno ma przewagę nad innymi konstrukcjami – producent wprowadził do oferty konfiguracje z nowymi, specjalnymi kartami graficznymi AMD Radeon PRO W6000X.

Mac Pro zadebiutował dwa lata temu (to ta stacja w kształcie tarki do sera), ale wcale się nie starzeje. Ostatnio w ofercie producenta pojawiły się nowe konfiguracje z kartami graficznymi AMD Radeon PRO W6000X. Co warto wiedzieć o nowych układach?

Karty AMD Radeon PRO W6000X dla Mac Pro

AMD przygotowało trzy nowe karty, które zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o stacji Apple Mac Pro: Radeon PRO W6800X, Radeon PRO W6900X oraz Radeon PRO W6800X Duo (to karty typu MPX - Mac Pro Expansion Module).

Model Układ graficzny Procesory strumieniowe Moc obliczeniowa (FP32) Infinity Cache Pamięć wideo Przepustowość pamięci TGP Radeon PRO W6800X AMD Navi 21 3840 Do 16 TFLOPS 128 MB 32 GB GDDR6 256-bit Do 512 GB/s 300 W Radeon PRO W6900X AMD Navi 21 5120 Do 22 TFLOPS 128 MB 32 GB GDDR6 256-bit Do 512 GB/s 300 W Radeon PRO W6800X Duo 2x AMD Navi 21 2x 3840 Do 30,2 TFLOPS 2x 128 MB 2x 32 GB GDDR6 256-bit Do 512 GB/s 400 W

Wszystkie modele bazują na układach graficznych AMD Navi 21, gdzie wykorzystano 7-nanometrowy proces produkcyjny oraz architekturę RDNA 2 (z szybką pamięcią podręczną AMD Infinity Cache).



AMD Radeon PRO W6800X Duo korzysta z dwóch procesorów graficznych Navi 21 i dysponuje 64 GB pamięci VRAM

Najciekawiej prezentuje się tutaj topowy model - Radeon PRO W6800X Duo, który korzysta z dwóch układów graficznych połączonych magistralą AMD Infinity Fabric i oferuje 64 GB (2x 32 GB) pamięci wideo GDDR6 256-bit.

Mac Pro z kartami graficznymi Radeon PRO W6000X

Producent chwali się, że karty Radeon PRO W6000X sprawdzą się w szerokim spektrum profesjonalnych zadań, takich jak projektowanie cyfrowe czy tworzenie treści.

Zainteresowani już mogą zamawiać nowe konfiguracje stacji Mac Pro. Trzeba jednak podkreślić, że sprzęt nie należy do najtańszych – dopłata za samą kartę/karty (można też połączyć dwa akceleratory) wynosi odpowiednio:

Radeon PRO W6800X – 12 000 złotych

2x Radeon PRO W6800X – 26 000 złotych

Radeon PRO W6900X – 28 000 złotych

2x Radeon PRO W6900X – 58 000 złotych

Radeon PRO W6800X Duo – 23 000 złotych

2x Radeon PRO W6800X Duo – 48 000 złotych

Wychodzi więc na to, że topowa konfiguracja stacji roboczej Mac Pro kosztuje „skromne” 270 tys. złotych. To trochę mniej niż cena podstawowego wariantu Tesli Model Y.

Źródło: AMD, Apple