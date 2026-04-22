Uber dla aut wjeżdża do Polski. Flovi zmienia zasady gry w logistyce

Flovi to platforma, która pozwala firmom z branży motoryzacyjnej zamawiać transport pojazdów w kilka minut i śledzić cały proces online. Po wejściu do Polski rozwiązanie jest już wykorzystywane przez dealerów, wypożyczalnie i firmy leasingowe.

Flovi to fiński start-up, który wchodzi na polski rynek z ambitnym planem: sprawić, by transport samochodów stał się tak prosty jak zamówienie przejazdu w aplikacji. Po udanych wdrożeniach w Skandynawii firma wybrała Polskę jako swój trzeci rynek i jednocześnie kluczowy punkt dalszej ekspansji w Europie.

Nie jest to jednak kolejne wejście “na próbę”. W kilka miesięcy od debiutu Flovi zbudowało w Polsce sieć ponad 1000 kierowców-partnerów i zdobyło już ponad 30 klientów z branży automotive – od dealerów, przez wypożyczalnie, aż po firmy leasingowe.

Polska jako centrum europejskiej ekspansji

Dla Flovi Polska nie jest tylko kolejnym rynkiem. To miejsce, w którym testowana jest skalowalność całego modelu biznesowego.

Firma realizuje już tysiące zleceń, a średni czas dostawy wynosi około 24 godzin. Tempo wzrostu robi wrażenie – liczba relokacji rośnie o około 50 proc. miesiąc do miesiąca. W tym roku firma celuje w 20 tys. przewozów tylko w Polsce.

“Zamów i zapomnij” – nowy standard logistyki

Flovi buduje swoją przewagę na prostocie. Model działania firma określa jako “zamów i zapomnij”. Klient składa zlecenie w kilka minut, widzi wycenę i… tyle. Resztą zajmuje się system oraz sieć kierowców.

Platforma zapewnia pełną transparentność – każdy etap transportu pojazdu można śledzić w czasie rzeczywistym. Dodatkowo Flovi oferuje wsparcie operacyjne 7 dni w tygodniu oraz gwarancję odbioru auta.

To podejście ma ambicję zmienić standardy w branży, która przez lata opierała się na manualnych procesach i rozproszonych usługach.

AI, kierowcy i logistyka bez pustych kilometrów

Sercem systemu Flovi jest technologia. Algorytmy sztucznej inteligencji optymalizują trasy, minimalizują puste przebiegi i łączą zlecenia w najbardziej efektywny sposób.

W skali całej Europy firma realizuje już ponad 800 relokacji dziennie, korzystając z sieci ponad 5000 zweryfikowanych kierowców. To model, który przypomina platformy znane z branży mobilności – ale przeniesione do świata automotive.

Od dealerów po klientów końcowych

Oferta Flovi obejmuje pełne spektrum potrzeb branży motoryzacyjnej. Od transportu między oddziałami sieci dealerskich, przez dostawy “pod drzwi” dla klientów indywidualnych, aż po obsługę serwisową typu door-to-door.

Istotnym elementem jest także logistyka międzynarodowa, szczególnie na trasach między Polską, Szwecją i Finlandią. Dzięki temu firma staje się nie tylko lokalnym operatorem, ale też europejskim partnerem transportowym.

Ambicja: partner pierwszego wyboru

Flovi nie ukrywa swoich planów. Celem jest stanie się pierwszym wyborem dla firm z branży automotive w Polsce – niezależnie od ich skali. W praktyce oznacza to dalszą ekspansję, rozbudowę sieci kierowców i pogłębianie automatyzacji procesów. Jeśli tempo wzrostu się utrzyma, Polska może stać się jednym z kluczowych rynków w europejskiej strategii firmy.