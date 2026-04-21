Podkręcanie nie tylko dla najbogatszych. Intel zmienia strategię

Podkręcanie procesora przestanie być luksusem dla najbogatszych. Intel zapowiada zmiany, które mogą sprawić, że więcej użytkowników sięgnie po dodatkową wydajność bez wymiany sprzętu.

Wygląda na to, że Intel zaczyna poważnie przemyślać swoją strategię dla komputerów stacjonarnych. Jak wynika z rozmowy z niemieckim serwisem PC Games Hardware, firma chce w przyszłości udostępnić funkcję podkręcania (OC - overclockingu) szerszemu gronu użytkowników.

Do tej pory było to dość mocno ograniczone. Jeśli ktoś chciał bawić się w podnoszenie taktowania CPU, musiał sięgnąć po droższe modele z dopiskiem „K” (np. Core Ultra 7 270K Plus). To one oferowały odblokowany mnożnik – kluczowy element do klasycznego OC.

Co właściwie się zmieni?

W rozmowie z redakcją Robert Hallock jasno zasugerował, że firma chce to zmienić. Plan zakłada zwiększenie liczby modeli procesorów z odblokowanym mnożnikiem.

To ważna zmiana filozofii. Według Intela dostęp do takich funkcji nie powinien być zarezerwowany wyłącznie dla osób kupujących najdroższe jednostki. Entuzjaści komputerów to nie tylko użytkownicy z najwyższym budżetem – i producent w końcu zaczyna to dostrzegać.

AMD już to robi od lat

Nie da się ukryć, że AMD od dawna gra w tej kwestii inaczej. W przypadku procesorów Ryzen niemal każdy model pozwala na podkręcanie. Dodatkowo taka funkcja jest dostępna nawet w tańszych płytach głównych z serii B (B350/B450/B550 oraz B650/B850).

Dzięki temu nawet tańsze zestawy mogą oferować funkcję podkręcenia osiągów – bez konieczności wydawania fortuny. Takie podejście zdobyło sporo sympatii użytkowników i było jednym z elementów budujących przewagę AMD w segmencie desktopów.

Na tym tle Intel przez lata wydawał się bardziej zachowawczy, a czasem wręcz sztucznie ograniczający swoje produkty.

Nie wszystko wydarzy się od razu

Trzeba jednak ostudzić emocje. Intel nie zapowiada rewolucji "tu i teraz”. Zmiany mają być wprowadzane stopniowo, w kolejnych generacjach procesorów. Nie padły też konkretne daty ani modele, których to dotyczy. Można więc zakładać, że zmiana strategii będzie dotyczyć dopiero kolejnych generacji procesorów.

Sprawa nie jest tak prosta, jak mogłoby się wydawać. W przypadku Intela możliwość podkręcania zależy nie tylko od samego procesora, ale też od chipsetu i płyty głównej. Jeśli firma chce rzeczywiście udostępnić OC szerszemu gronu użytkowników, będzie musiała zmienić coś więcej niż tylko oznaczenia CPU. To może oznaczać większe zmiany na poziomie całej platformy.