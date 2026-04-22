Ciekawostki

290 mln dolarów w kryptowalutach. Największa taka kradzież w tym roku

przeczytasz w 1 min.
Mateusz Tomczak | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

Lazarus, hakerska grupa z Korei Północnej, została oskarżona o wykradzenie 290 mln dolarów w kryptowalutach z platformy KelpDAO. To największa taka kradzież w tym roku.

Lazarus miał przejąć kontrolę nad dwoma serwerami partnerskiej aplikacji LayerZero, umożliwiając sobie kradzież tokenów powiązanych z Ethereum, drugą największą kryptowalutą na świecie. Firma LayerZero oficjalnie potwierdziła stratę i wskazała właśnie na Lazarus jako możliwego sprawcę.

Lazarus, czyli zagrożenie na międzynarodową skalę

„Z wstępnych ustaleń wynika, że za atakiem stoi wysoce zaawansowany podmiot państwowy, prawdopodobnie północnokoreańska grupa Lazarus” - czytamy w komunikacie LayerZero.

Finansowanie z programów nuklearnych

Eksperci niejednokrotnie podkreślali duże zagrożenie, jakie stwarzają członkowie grupy Lazarus, wskazując na ich zdolność do przeprowadzania złożonych cyberataków na globalną skalę. Jest to grupa związana z Biurem ds. Rozpoznania Ogólnego w Korei Północnej, główną agencją wywiadowczą tego kraju.

Według raportu ONZ z 2024 roku Korea Północna od 2017 roku zdobyła ok. 3,6 mld dolarów poprzez podobne działania, a w okresie styczeń-wrzesień 2025 roku dodatkowo 1,65 mld dolarów, aby finansować swój program zbrojeń jądrowych.

Mimo zebranych dowodów, władze w Pjongjangu nadal nie przyznają się do przestępstw w cybernetyczne ani do kradzieży kryptowalut. 

Źródło: PAP, foto na wejście: Adobe Stock

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login