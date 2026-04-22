Lazarus, hakerska grupa z Korei Północnej, została oskarżona o wykradzenie 290 mln dolarów w kryptowalutach z platformy KelpDAO. To największa taka kradzież w tym roku.

Lazarus miał przejąć kontrolę nad dwoma serwerami partnerskiej aplikacji LayerZero, umożliwiając sobie kradzież tokenów powiązanych z Ethereum, drugą największą kryptowalutą na świecie. Firma LayerZero oficjalnie potwierdziła stratę i wskazała właśnie na Lazarus jako możliwego sprawcę.

Lazarus, czyli zagrożenie na międzynarodową skalę

„Z wstępnych ustaleń wynika, że za atakiem stoi wysoce zaawansowany podmiot państwowy, prawdopodobnie północnokoreańska grupa Lazarus” - czytamy w komunikacie LayerZero.

Finansowanie z programów nuklearnych

Eksperci niejednokrotnie podkreślali duże zagrożenie, jakie stwarzają członkowie grupy Lazarus, wskazując na ich zdolność do przeprowadzania złożonych cyberataków na globalną skalę. Jest to grupa związana z Biurem ds. Rozpoznania Ogólnego w Korei Północnej, główną agencją wywiadowczą tego kraju.

Według raportu ONZ z 2024 roku Korea Północna od 2017 roku zdobyła ok. 3,6 mld dolarów poprzez podobne działania, a w okresie styczeń-wrzesień 2025 roku dodatkowo 1,65 mld dolarów, aby finansować swój program zbrojeń jądrowych.

Mimo zebranych dowodów, władze w Pjongjangu nadal nie przyznają się do przestępstw w cybernetyczne ani do kradzieży kryptowalut.

