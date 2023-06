Folia celulozowa to najnowszy patent naukowców na obniżanie temperatury w mieszkaniach i samochodach. Co ważne – jest to sposób przyjazny środowisku i stosunkowo tani.

Folia celulozowa schłodzi mieszkania i samochody

Naukowcy z Cambridge University opracowali innowacyjny, relatywnie tani i istotnie przyjazny dla środowiska sposób na chłodzenie budynków oraz samochodów bez konieczności zużywania energii elektrycznej. W tym przypadku, inspirację czerpali z natury i wykorzystali też naturalne elementy. Konkretnie: folię celulozową pochodzenia roślinnego.

Okazuje się, że taka folia jest w stanie samoczynnie stać się o 7 stopni Celsjusza chłodniejsza od swojego otoczenia – wystarczy, że pada na nią światło słoneczne. Nie jest konieczne wykorzystywanie energii elektrycznej lub jakichkolwiek innych zewnętrznych, nieodnawialnych źródeł energii.

Działa, a przy okazji wygląda

Na bazie folii celulozowej naukowcy opracowali dwuwarstwowy materiał, który mógłby skutecznie pełnić funkcję chłodzącą w samochodach i budynkach. W swojej publikacji zwracają uwagę na fakt, że folia może ponadto zostać poddana obróbce, co pozwala na uzyskanie jasnych, opalizujących kolorów i atrakcyjnych wizualnie tekstur. Dzięki temu, mogłaby być wykorzystywana jako dekoracja na ścianach i elementach wyposażenia – tak wnętrz mieszkań, jak i pojazdów.



foto: Qingchen Shen/ACS

Co istotne, nie chodzi tu o dodawanie kolorowego pigmentu (który obniża właściwości „samochłodzące”), ale o zastosowanie naturalnych struktur, co można porównać do efektu pryzmatycznego, dającego się zauważyć na bańce mydlanej. Nanokryształy celulozy okazują się wykazywać w tym kontekście ogromny potencjał.

Możliwość utrzymywania temperatury o 7 stopni niższej niż dookoła to za mało, by można mówić o technologii, która zastąpi klimatyzację w budynkach i samochodach. Wygląda jednak na to, że może wspomóc takie systemy, redukując zapotrzebowanie i tym samym ilość zużywanej przez nie energii elektrycznej (a przez to też przyhamować emisję gazów cieplarnianych).

Źródło: ACS, TechSpot