Już dziś, 22 sierpnia o godzinie 17:00 Epic Games Store udostępni The Callisto Protocol za darmo. Głośno zapowiadany projekt miał być spadkobiercą Dead Space, ale coś nie wyszło. Czy to oznacza, że The Callisto Protocol to słaba gra?

W grudniu 2022 r. światło dzienne ujrzało dzieło studio Striking Distance Studios, czyli The Callisto Protocol. Kosmiczny survival horror zapowiadał się jako spadkobierca Dead Space, ale gra nie spotkała się z przesadnie ciepłym przyjęciem ze strony graczy jak i recenzentów.

The Callisto Protocol to dobra gra?

rzede wszystkim burzliwa premiera. The Callisto Protocol w pierwszych chwilach straszyło, owszem, ale problemami technicznymi. Potężny stuttering psuł w zasadzie całą zabawę. Posypały się więc niekorzystne oceny.

I szkoda, bo The Callisto Protocol to ostatecznie bardzo solidna gra i pozycja obowiązkowa dla fanów kosmicznych horrorów. Po pierwsze, imponująca oprawa wizualna zaciera granice między filmem a grą. Po drugie, klimat zaszczucia i niepewności, tak dobrze znany z Dead Space, również jest obecny w The Callisto Protocol. Po trzecie, gra nie bawi się w półśrodki i oferuje naprawdę mocne sceny gore – pamiętajcie o tym, zanim zagracie.

Za darmo od Epic Games Store

The Callisto Protocol ma niespełna dwa lata na karku, co oznacza, że aktualnie mamy do czynienia z grą po mniejszych i większych aktualizacjach. Warto więc może sięgnąć po darmowe The Callisto Protocol?

Epic Games Store udostępnia ten tytuł od 22 sierpnia od godziny 17:00 przez równy tydzień. Dodatkowo użytkownicy platformy mogą zgarnąć również całkowicie za darmo Gigantic: Rampage Edition.

Źródło: Epic Games Store