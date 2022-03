Właśnie dowiedzieliśmy się, że RPG akcji – Forspoken, za którym stoi studio Luminous Productions zostało opóźnione. Na szczęście jest też i dobra wiadomość, bowiem poznaliśmy nową datę premiery produkcji.

Forspoken – premiera gry dopiero w październiku

Już od dłuższego czasu w sieci krążyły plotki o rzekomym przesunięciu premiery Forspoken. Plotki, jak to plotki – część się sprawdza, a do pozostałej części należy podchodzić z dystansem. Niestety, w przypadku opóźnienia gry Forspoken sprawdził się ten pierwszy scenariusz. Studio odpowiedzialne za produkcję – Luminous Productions – potwierdziło na twitterze, że premiera gry zostaje przesunięta. Na pocieszenie otrzymaliśmy nową datę debiutu gry – Forspoken trafi na PS5 oraz PC, 11 października 2022 roku.

O co chodzi w Forspoken?

W Forspoken wcielamy się w młodą kobietę imieniem Frey Holland, która pochodzi z Nowego Jorku. Bohaterka zostaje przeniesiona do mistycznego i fantastycznego świata Athia, w którym musi odnaleźć drogę do domu. Początkowo produkcja miała zadebiutować 25 maja. Na sam koniec warto dodać, że będzie to również produkcja, która będzie czasowym „exclusivem" na PS5.

Źródło: @Forspoken