Jeśli szukasz smartwatcha, który naprawdę odmieni Twój dzień, HUAWEI WATCH 5 to strzał w dziesiątkę.

Możesz odbierać i wykonywać połączenia bez telefonu, płacić zbliżeniowo, korzystać z ultraszybkiego Wi-Fi 6, a do tego masz dostęp do ponad 100 trybów sportowych i zaawansowanych funkcji zdrowotnych. Zegarek jest wytrzymały, stylowy i działa nawet tydzień bez ładowania. To wszystko – i jeszcze więcej – masz zawsze na nadgarstku. Po kilku tygodniach noszenia przekonasz się, jak wiele możesz zyskać – bez kompromisów.

eSIM – pełna swoboda bez telefonu

Już po kilku dniach zobaczysz, jak bardzo eSIM zmienia codzienność. Dzięki tej funkcji możesz odbierać i wykonywać połączenia oraz wysyłać wiadomości bez telefonu w kieszeni – wystarczy, że masz zegarek na nadgarstku. To ogromna wygoda podczas biegania, jazdy na rowerze czy szybkich zakupów, bo z NFC zapłacisz za kawę jednym ruchem ręki (funkcja płatności będzie dostępna w Polsce na przełomie czerwca i lipca). Możesz korzystać z tego samego numeru co w telefonie albo ustawić osobny – zawsze jesteś w kontakcie, nawet jeśli zostawisz smartfon w domu.

Zdrowie na oku – precyzyjne pomiary i kompleksowy raport

Jednym z największych atutów Watch 5 jest monitoring parametrów zdrowotnych. Nowy czujnik X-TAP pozwala na błyskawiczne, dokładniejsze pomiary niż przy użyciu wyłącznie czujnika nadgarstokowego. Wystarczy przyłożyć palec do bocznego sensora, by w kilka sekund sprawdzić tętno, tętno, poziom tlenu we krwi (SpO2), wykonać jednoodprowadzeniowe EKG czy skorzystać z funkcji „Zdrowie na oku” – czyli kompleksowego raportu zdrowotnego w minutę. Zegarek monitoruje także Twój sen, poziom stresu, temperaturę skóry i sztywność tętnic. Wyniki są czytelne i dostępne od ręki, co naprawdę pomaga mi zadbać o zdrowie na co dzień.

Sport na Twoich zasadach

Jeśli jesteś aktywny, docenisz rozbudowane funkcje sportowe. HUAWEI WATCH 5 obsługuje ponad 100 dyscyplin – od biegania, przez pływanie, po golf i freediving. GPS jest bardzo dokładny, a nowe opcje, takie jak analiza biegu czy mapy offline, pozwolą Ci lepiej zaplanować każdy trening i śledzić swoje postępy. Inteligentne rekomendacje treningowe i szczegółowa analityka pomagają osiągać kolejne cele. Zegarek analizuje nawet technikę biegu czy długość oddechu podczas nurkowania – to poziom znany dotąd z profesjonalnych urządzeń sportowych.

Styl i wytrzymałość w jednym

Jeśli chodzi o wygląd, Watch 5 to połączenie elegancji z wytrzymałością. Możesz wybrać klasyczny rozmiar 46 mm lub mniejszy wariant 42 mm – stworzony z myślą o drobniejszych nadgarstkach. Koperta z tytanu lub stali, szafirowe szkło i stylowe paski sprawiają, że zegarek będzie pasował do każdej stylizacji – od garnituru, przez sukienkę, po strój sportowy. Nie musisz się martwić o uszkodzenia – Watch 5 jest pyło- i wodoszczelny (IP69), więc niestraszny mu deszcz, pot czy przypadkowe zachlapanie. Możesz z nim nawet nurkować na głębokości do 40 metrów! Bateria działa w dwóch trybach – standardowym lub energooszczędnym (wówczas nie działa m.in eSIM), a w razie potrzeby przełączysz się między nimi błyskwaicznie.



Kompatybilność i wyjątkowa promocja

Mogę śmiało powiedzieć, że to najbardziej wszechstronny smartwatch, z jakiego korzystałem – łączy wygodę telefonu, precyzję monitoringu zdrowia, sportową funkcjonalność i elegancki styl w jednym urządzeniu. Idealnie sprawdzi się dla każdego, kto ma zamiar zadbać o swoją kondycję, polepszyć swój sen czy kontrolować poziom stresu. Co ważne, Watch 5 działa zarówno z Androidem, jak i iOS, więc bez problemu połączysz go ze swoim smartfonem. Dzięki szerokiej komatybilności nadaje się też na prezent dla ukochanego lub ukochanej. Do 29 czerwca trwa premierowa promocja – do HUAWEI WATCH 5 dostaniesz słuchawki Huawei FreeBuds 6i w prezencie lub za 1 zł. Jeśli nie lubisz kompromisów i chcesz mieć pełnię możliwości zawsze pod ręką, ten smartwatch jest dla Ciebie!

