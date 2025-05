Konsolidacja usług. Plus i Polsat Box wprowadzają nową ofertę

Światłowód, telewizja, internet mobilny, abonament komórkowy oraz usługi streamingowe razem? Plus i Polsat Box wprowadzają nową ofertę, dzięki, której klienci będą mogli połączyć rozmaite usługi.

Firma telekomunikacyjna proponuje nową ofertę, która ma na celu połączenie światłowodu, telewizji, internetu mobilnego, abonamentu komórkowego oraz usług streamingowych. Jak zapewnia Plus oraz Polsat korzystanie z usług będzie jeszcze prostsze, bardziej wygodne i lepiej dopasowane do potrzeb klientów, a całość będzie bardziej atrakcyjna cenowo. Oferta, dostępna od 2 czerwca, skierowana jest zarówno do nowych, jak i obecnych klientów i obejmuje proste abonamenty S, M, L oraz przejrzyste zasady łączenia usług.

- Nasza nowa oferta odpowiada na potrzeby współczesnych klientów, którzy oczekują prostoty, zrozumiałości i możliwości załatwienia wszystkiego w jednym miejscu. Dzięki temu oszczędzamy czas i pieniądze. Zachęcamy do łączenia usług, co przynosi korzyści – mówi Michał Sobolewski, Wiceprezes Zarządu Plusa, Grupa Polsat Plus.

Nowe podejście w praktyce

Z badania przeprowadzonego na zlecenie Plusa pt. "W gąszczu produktów i ofert. Jak wybierają Polacy?" wynika, że 50% ankietowanych uważa, iż liczba dostępnych produktów i usług jest przytłaczająca. W efekcie wielu konsumentów wybiera najprostsze i najszybsze rozwiązania. Plus i Polsat Box przygotowały dla swoich klientów właśnie takie rozwiązania, wprowadzając proste i korzystne abonamenty S, M, L, które obejmują wszystkie kluczowe usługi, takie jak światłowód, telewizja, internet mobilny oraz abonament.

Według przeprowadzonego badania, 70% respondentów przyznało, że podczas zakupu różnych produktów i usług wybiera najprostsze i najbardziej zrozumiałe dla siebie opcje. Większość uczestników badania, bo aż 59%, zdaje sobie sprawę, że łączenie usług w pakiety jest bardziej opłacalne niż ich indywidualny zakup.

Nowe oferty Plusa

W przypadku oferty M, klienci mogą skorzystać z dwóch wybranych usług za łączną kwotę 80 zł miesięcznie. Każda dodatkowa usługa kosztuje jedynie 30 zł miesięcznie po uwzględnieniu rabatów. Dodatkowo, za 30 zł miesięcznie można uzyskać dostęp do dwóch dowolnych serwisów streamingowych, takich jak Disney+, SkyShowtime, Max, Polsat Box Go Sport i Polsat Box Go Premium. Kolejne dwa serwisy streamingowe również kosztują 30 zł. Łącząc abonament komórkowy z inną usługą, liczba gigabajtów wzrasta z 60 GB do 180 GB.

W przypadku oferty L, dotychczasowe przejście na wyższy pakiet wiązało się z dodatkowymi opłatami za każdą usługę osobno. Nowa oferta Plusa i Polsat Box zmienia te zasady, stawiając wyzwanie rynkowym standardom. Za 30 zł miesięcznie można rozszerzyć wszystkie wybrane usługi z M do L, co pozwala na przykład na szybszy światłowód o prędkości do 1 Gb/s, więcej kanałów telewizyjnych – do 142, oraz nielimitowany dostęp do internetu mobilnego. Przykładowo, korzystając ze światłowodu i abonamentu komórkowego w wariantach M, za 30 zł można je rozszerzyć do wariantu L, zyskując światłowód o prędkości do 1 Gb/s oraz nielimitowany internet w abonamencie komórkowym.

Nowa oferta została zaprojektowana z myślą o prostocie, umożliwiając korzystanie z pojedynczych usług. Przez cały okres trwania umowy obowiązuje jedna, stała opłata miesięczna. W ofercie L wyróżnia się nielimitowany dostęp do internetu w abonamencie komórkowym oraz mobilnym. Dodatkowo, w przypadku telewizji, dostęp do kanałów Polsat Sport Premium, Eleven Sports oraz Cinemax jest bez dodatkowych opłat. Dla łączy internetowych spoza Grupy Polsat Plus i zabudowy jednorodzinnej opłata abonamentowa jest wyższa o 20 zł miesięcznie.