Square Enix zdecydowało się przemianować Project Athia na Forspoken. Ogólna wizja projektu nie została jednak zmieniona. I dobrze.

Forspoken na nowym zwiastunie

O Project Athia usłyszeliśmy jeszcze przed premierą PlayStation 5. Nie przedstawiono wtedy wielu konkretów, raczej ogólny zarys projektu. Wzbudziło to jednak zainteresowanie, bo całość jawiła się intrygująco. Nadal tak jest, chociaż można już mówić o tytule Forspoken, to właśnie on będzie tym ostatecznym, pod którym gra zadebiutuje na rynku.

Jednocześnie opublikowany został nowy zwiastun. Nie jest szczególnie obszerny, ale potwierdza wcześniejsze zapowiedzi mówiące o tym, iż gracze zabrani zostaną do świata fantasy. Na główną bohaterkę, Frey Holland, czekają tam jednak nie tylko ciekawe widoki, ale i mnóstwo wyzwań.

Kiedy premiera Forspoken?

Wielu konkretów na temat rozgrywki wciąż nie podano. Wszystko wskazuje jednak na to, że można nastawiać się na otwarty świat i swobodną eksplorację.

Premiera Forspoken planowana jest na 2022 rok, a więc możliwe, że w najbliższej przyszłości nie zmieni się wiele jeśli chodzi o ilość publikowanych informacji i materiałów wideo promujące grę. Nie ma za to wątpliwości odnośnie platform docelowych. Forspoken szykowane przez Luminous Productions zmierza na PlayStation 5 oraz PC. Ma obsługiwać ray tracing.

