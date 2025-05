Sony kończy z produkcją smartfonów? Japończycy zmieniają strategię

Wiele wskazuje na to, że ubiegłoroczna Xperia 1 VI była ostatnim smartfonem z tej serii wyprodukowanym przez Sony. Za montaż kolejnych generacji odpowiadać mają partnerzy.

Dane udostępnione przez Sony wskazują na znaczącą zmianę w strategii produkcyjnej. Jak zauważył japoński serwis Sumahodigest, ze strony organizacji Sony Global Manufacturing & Operations Corporation zniknęła kategoria "smartfony", a pierwsi posiadacze Xperii VII dostrzegli na opakowaniu oznaczenie "Made in China". Oznacza to, że telefony - zgodnie ze wcześniejszymi plotkami - najpewniej nie są już produkowane w zakładach korporacji.

Zlecanie produkcji podwykonawcom nie jest w branży elektroniki konsumenckiej niczym nadzwyczajnym, a i samo Sony od lat korzysta ze wsparcia zewnętrznych producentów OEM (Original Equipment Manufacturer) w przypadku smartfonów ze średniej półki cenowej. Wyjątek stanowiły dotychczas modele premium, które Sony produkowało samodzielne we własnych zakładach.

Zmiana komunikacji zbiegła się w czasie z premierą modelu Xperia 1 VII, co zdaje się wskazywać na to, że jest to pierwszy reprezentant flagowej serii montowany przez podwykonawców.

Sony przestaje produkować smartfony. Co to oznacza dla klientów?

Mowa oczywiście jedynie o samej produkcji, bo Sony wciąż odpowiada za projektowanie smartfonów, opracowywanie ich funkcji, dobór komponentów oraz kontrolę jakości. Zmiana może być jednak istotna z punktu widzenia fanów marki, którzy mają zaufanie do jej standardów produkcyjnych.

Wysłałem do Sony zapytanie z prośbą o komentarz. Gdy otrzymam odpowiedź, artykuł zostanie zaktualizowany.