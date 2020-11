Forum dyskusyjne benchmark.pl w końcu doczekało się aktualizacji silnika. Po wielu latach żegnamy stary IPB 3.4.9 i wskakujemy na jeszcze pachnący świeżością IPB 4.5.4. Ta zmiana to nie tylko kwestie wizualne, ale również dużo zmian „pod maską” – w tym w kwestii bezpieczeństwa!

Co się dzieje z forum benchmark.pl?

Nie da się ukryć, że zmiana ta została mocno przeciągnięta w czasie, choć to samo można napisać o praktycznie wszystkim, co było na ten rok zaplanowane (tak jest, patrzymy na Ciebie Cyberpank 2077). Pomysł na aktualizację wziął się z rosnącego zainteresowania naszą społecznością, zgromadzoną właśnie na forum benchmark.pl, a zaczęliśmy go wdrażać już na początku 2020 roku. Szybkie wybadanie obecnej sytuacji pozwoliło wychwycić bardzo dużo obszarów, które wymagały poprawy.

Jakie jednak są największe zmiany, które odczujecie Wy – użytkownicy naszego forum? Wbrew pozorom jest ich całkiem sporo.

Co wnosi zmiana silnika forum?

Większe bezpieczeństwo (forum po aktualizacji w całości będzie działać na protokole https)

Znacznie poprawiony silnik przeszukiwania forum (szybciej znajdziecie odpowiedź na Wasze pytanie, jeżeli ta już padła)

Ogromne zmiany w wyglądzie zarówno pełnej, jak i mobilnej wersji forum (w tym również tryb nocny!)

Dostęp do forum przez dedykowaną aplikację (opcjonalny)

Znacznie mniej spamu i botów (poprawione mechanizmy wychwytywania takich praktyk)

To jednak nie wszystko – przy okazji modernizacji silnika, odświeżyliśmy również wygląd profili użytkowników. Wyrzuciliśmy informacje o archaicznych komunikatorach, wynikach z prehistorycznych benchmarków oraz ogólnie sprawiliśmy, że profile będą bardziej przejrzyste. Podobnie proces rejestracji został zaktualizowany, ale to Was, naszych oddanych użytkowników, akurat nie dotyczy ;)

W planach mamy również dodatkowe modyfikacje, które pozwolą nawiązać jeszcze lepszy kontakt użytkowników z naszą redakcją oraz ogólnie portalem benchmark.pl. O tym jednak jeszcze dużo więcej napisać nie możemy – w kolejnych tygodniach będziemy Was o tym informować bardziej szczegółowo, a cały projekt mamy nadzieję zamknąć przed świętami (ale nie zdradzimy, które święta mamy tu na myśli :P).

Kiedy aktualizacja?

Aby maksymalnie skrócić czas, przez jaki forum będzie dla Was niedostępne, aktualizację będziemy prowadzić w nocy – dokładnie z soboty na niedziele w tym tygodniu (14-15 listopada) - udało się zatem uniknąć daty "13. w piątek" ;). Proces ten potrwa około 12-16 godzin, zatem planujemy powrócić online najdalej wieczorem w niedziele 15. listopada. Oczywiście proces tak dużej zmiany będzie wymagał jeszcze okresu szlifowania, który będzie odbywać się już w stanie online forum i potrwa pewnie kilka tygodni.

Aktualizacja forum oznacza brak możliwości logowania się na nie przez czas trwania przerwy technicznej!

Poinformujemy jeszcze osobnym newsem tutaj oraz na samym forum na 24 godziny przed rozpoczęciem przerwy technicznej. Czekamy oczywiście na Wasze opinie oraz sugestie - tak teraz, jak i już po wdrożeniu nowej wersji forum!