Forza Horizon 5 oficjalnie na PS5. To było do przewidzenia

Microsoft informuje, że Forza Horizon 5 trafi na konsole PlayStation 5, tym samym potwierdzając branżowe plotki. Grę można już dodać do kolejki życzeń w PlayStation Store.

Seria Forza Horizon zrzeka się ekskluzywności. Microsoft poinformował, że Forza Horizon 5 oficjalnie trafi na konsole PS5. Do tej pory tytuł dostępny był na PC oraz konsolach Xbox. W praktyce jest to kolejne świadectwo nowej strategii Xbox ogłoszonej w ubiegłym roku.

Forza Horizon 5 na PS5

Co wiemy? Otóż premiera Forza Horizon 5 na PS5 odbędzie się wiosną bieżącego roku. Niestety, ale nie znamy jeszcze konkretnej daty. Niemniej tytuł dostępny już jest w PS Store i można go dodać do kolejki życzeń.

“Wersja gry Forza Horizon 5 na PlayStation 5, opracowana przez Panic Button we współpracy z Turn 10 Studios i Playground Games, będzie miała tę samą zawartość, co wersje gry na Xbox i PC. Wcześniej wydane pakiety samochodów, a także rozszerzenia Hot Wheels i Rally Adventure, będą również dostępne do kupienia.” – poinformowało we wpisie na blogu.

Nadchodzi potężna aktualizacja

Poinformowano również, że nie zabraknie funkcji crossplay, dzięki której będzie można grać między poszczególnymi platformami. To nie koniec atrakcji, ponieważ w drodze jest duża aktualizacja do Forza Horizon 5.

Bezpłatne Horizon Realms pozwoli graczom na "eksplorację wyselekcjonowanej kolekcji niektórych ulubionych przez społeczność wcześniej wydanych Evolving Worlds" i nie tylko. Więcej szczegółów poznamy już wkrótce.

Źródło: The Verge, forza.net