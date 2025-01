Kingdom Come: Deliverance 2 zza kulis. Polska finezja w praktyce

Kingdom Come: Deliverance 2 autorstwa czeskiego studia Warhorse już wkrótce ujrzy światło dzienne. Twórcy podgrzewają atmosferę publikując zwiastun powstały we współpracy z polskim studiem animacji Platige Image. Nagranie zza kulis to dowód na to, że Polakom nie brakuje finezji.

Chyba nikt nie ma wątpliwości, że Kingdom Come: Deliverance 2 to jedna z najważniejszych gier 2025 r. Pierwsze wrażenia napawają olbrzymim optymizmem, a przecież Kingdom Come: Deliverance 2 ma znacznie więcej do zaoferowania, wszak mowa tu o grze komputerowej ze scenariuszem na ponad dwa miliony słów (ekwiwalent stu scenariuszy do typowego filmu).

Nie bez powodu chwalą Polaków

Premiera dopiero przed nami, a gra już teraz zaskakuje. Niedawno informowaliśmy, kiedy można pobierać Kingdom Come: Deliverance 2 – tej informacji towarzyszył nowy, widowiskowy zwiastun, który powstał we współpracy z polskim Platige Image. By osiągnąć zamierzony efekt, wykorzystano technikę motion capture (mocap). Jak wyglądał proces przechwycenia ruchu? Oto odpowiedź:

Na uwagę zasługuje fakt, że do sesji motion capture zaangażowano prawdziwego konia. Wszystko po to, by zbliżyć się do realizmu – wizytówki gier z serii Kingdom Come: Deliverance. Dbałość o detale docenił Daniel Vávra, czyli szef studia Warhorse.

“Ci zwariowani Polacy naprawdę zaangażowali konia do mocapu” – pisze zdumiony Daniel Vávra. Dodajmy, że sam zwiastun nie jest jakoś spektakularnie długi; to zaledwie kilkadziesiąt sekund, które pokazują różne oblicza Henryka, głównego bohatera gry.

Premiera Kingdom Come: Deliverance 2

Na koniec przypomnijmy, że premiera Kingdom Come: Deliverance 2 odbędzie się 4 lutego 2025 r. Gra będzie dostępna na PC oraz konsolach aktualnej generacji, czyli PS5 oraz Xbox Series X|S. Co ciekawe, grę uruchomimy również na konsoli przenośnej Steam Deck.

Czego należy się spodziewać? Z pewnością bardzo długiej i niezwykle rozbudowanej gry. To, ile godzin zajmie przejście Kingdom Come: Deliverance 2 zależy od stylu gry, niemniej ukończenie samej fabuły to przygoda na ok. 50 godzin. Średnie ukończenie gry zajmie ok. 90 godzin.

Źródło: Warhorse, X