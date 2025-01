Sprzęt do gier

Co graczom zaoferuje nowa konsola Xbox? Phil Spencer wierzy, że nadchodzący sprzęt będzie po prostu lepszy na tle konkurencji.

Xbox nigdzie się nie wybiera. Microsoft nie zamierza zrezygnować z konsol, co dobitnie podkreślono na początku 2024 r. Mijają miesiące i na światło dzienne wychodzą kolejne poszlaki i huczne deklaracje. Phil Spencer wierzy, że nadchodzący sprzęt “pozamiata”.

Nowy Xbox pokona Nintendo i Sony

Szef Xbox wystąpił w podcaście GamerTag, gdzie przybliżył słuchaczom ambicje firmy. Jednym z wątków była kwestia dostępności gier Xbox na konkurencyjnych platformach. W tym kontekście pojawia się ważne pytanie, a raczej obawa: skoro zaciera się pojęcie ekskluzywności, to dlaczego gracze mają wybierać konsole “zielonych”, a nie konkurencyjne?

Na pytanie, dlaczego gracze powinni sięgać po Xbox, Phil Spencer odpowiedział, że “chcę, by ludzie kupowali sprzęt, który oferuje im jak najwięcej opcji. I żeby te urządzenia pasowały do tego, gdzie chcą grać. Chcę, by nasz sprzęt wygrywał w oparciu o możliwości, jakie oferuje.”

Innowacja i handheldy

Tak więc kluczem mają być olbrzymie możliwości sprzętu oraz innowacja. Być może pierwszym urządzeniem "zielonych", który zdefiniuje na nowo pojęcie innowacyjności, będzie handheld Xbox. Nie bez powodu Phil Spencer podkreśla, że zespół odpowiedzialny za rozwój konsol analizuje możliwości konkurencyjnych produktów, takich jak Steam Deck czy ASUS Rog Ally.

Obecność kolejnego handhelda na rynku można potraktować jako dobrą wiadomość. W interesie graczy jest to, by giganci branży konkurowali między sobą, prześcigając się właśnie w rzeczonych innowacjach. Jak z tej konfrontacji wyjdzie Xbox? Czas pokaże.

Źródło: GamePro