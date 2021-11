W końcu nadszedł ten moment – już 9 listopada 2021 roku swoją premierę ma Forza Horizon 5, czyli tytuł, na który czeka każdy fan gier wyścigowych. W sieci natomiast pojawiły się już pierwsze recenzje i co tu dużo mówić – lepiej być nie może.

Oj powiem Wam szczerze, że z każdą nowinką, którą prezentowali twórcy na temat Forza Horizon 5, tzw. hype narastał u mnie coraz bardziej. Zaczynając od realistycznych dźwięków, a kończąc na polskiej wersji językowej, produkcja studia Playground Games od początku jawiła się na tytuł, który spokojnie powalczy o miano najlepszej gry 2021 roku. Choć oficjalnie Forza Horizon 5 zadebiutuje dopiero za kilka dni, to w sieci pojawiły się już pierwsze recenzje branżowych krytyków, którzy chwalą sobie przede wszystkim dbałość o szczegóły, wspaniałe oświetlenie, niesamowite modele pojazdów i gęsty świat tworzący prawdziwą wizualną ucztę na miarę konsol nowej generacji. Poniżej znajdziecie zestawienie pierwszych recenzji:

Pierwsze recenzje Forza Horizon 5:

IGN – 10/10

PCGamer – 90/100

GamesRadar – 5/5

GameSpot – 9/10

TheSixthAxis – 9/10

GameInformer – 9.5/10

Windows Central – 5/5

VGC – 5/5

ShackNews – 9/10

Videogamer – 8/10

The Guardian – 4/5

Venture Beat – 4/5

Video games chronicle – 5/5

OpenCritic – 92

Metacritic – 91

Kiedy premiera Forza Horizon 5?

Jak sami widzicie, studio Playground Games odwaliło kawał dobrej roboty, a pierwsze recenzje tylko to potwierdzają. A jak to faktycznie wygląda w praktyce? O tym przekonamy się już 9 listopada 2021 roku, kiedy to gra zadebiutuje na PC, Xbox One oraz Xbox Series X/S. Produkcja będzie również dostępna w usłudze Xbox Game Pass w dniu premiery.

