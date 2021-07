Zobacz jak wygląda, ale przede wszystkim posłuchaj jak brzmi Forza Horizon 5. Jedno i drugie naprawdę może się podobać.

Forza Horizon 5 będzie brzmieć jak należy

W Forza Horizon 5 będziemy mieli okazję zasiąść za kierownicami setek spośród najlepszych, najpopularniejszych i najbardziej charakterystycznych samochodów. Odpowiedzialna za ten tytuł ekipa Playground Games stara się zadbać nie tylko o to, by pod względem wyglądu jak najbardziej przypominały one swoje pierwowzory z prawdziwego świata, ale także żeby brzmiały przekonująco.

Właśnie na kilku nowych dźwiękach skoncentrowali się twórcy przygotowując ten nowy klip. Przy okazji jest to też kolejna szansa na to, by spojrzeć, jak Forza Horizon 5 prezentuje się w akcji, a prezentuje się – niezmiennie – wyśmienicie.

Zobacz (i posłuchaj) – to Forza Horizon 5:

Forza Horizon 5 zabierze nas do Meksyku i pozwoli nam w pełni zasmakować jego różnorodności. Trafimy do miasteczek, na pustynie i do dżungli, by docenić piękno flory i architektury, jak również doświadczyć burz piaskowych, huraganów czy rzęsistych deszczów. Premiera gry już 9 listopada – na pecetach oraz konsolach Xbox Series X, Xbox Series S i Xbox One.

Źródło: Playground Games, Dark Side of Gaming