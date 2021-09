Cenisz sobie gdy gra wydawana jest w polskiej wersji językowej? Najnowsze informacje podane przez Microsoft przypadną Ci do gustu. Przynajmniej jeśli celujesz w Forza Horizon 5 lub Halo Infinite.

Forza Horizon 5 i Halo Infinite po polsku

W tym momencie trudno przesądzać o ostatecznych ocenach wymienionych gier, ale nie ulega wątpliwości, że nadzieje są naprawdę spore. To jedne z najgoręcej wyczekiwanych propozycji przygotowywanych pod skrzydłami Xbox Game Studios. Zgodnie z wydanym dziś komunikatem, w obydwu przypadkach można spodziewać się spolszczenia w wersji kinowej.

Przypomnijmy, że Forza Horizon 5 ma zadebiutować 9 listopada. Nowa odsłona futurystycznych strzelanek opowiadających o losach Master Chiefa pojawi się natomiast 8 grudnia. Ogłoszono to stosunkowo niedawno, pierwotnie planowano, że będzie to propozycja na premierę nowej generacji konsol Xbox, ale ostatecznie twórcy musieli dać sobie zdecydowanie więcej czasu. Oby dobrze go wykorzystali.

Pół godziny relaksu z Forza Horizon 5

Na koniec wróćmy jeszcze na chwilę do tematu Forza Horizon 5. Pewnie już wiecie, że tym razem zdecydowano się zabrać graczy do Meksyku. Twórcy obiecują rozległe i piękne tereny, ale jednocześnie nie zamierzają zapominać o warstwie audio. Najnowszy materiał wideo promujący grę to potwierdza.

I to pomimo tego, że nie usłyszymy tu muzyki czy rynku silników. Zdecydowano się przybliżyć odgłosy natury, co potwierdza, że Playground Games chce zadbać o wszystkie detale.

Źródło: xbox