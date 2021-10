Zespół Xbox Polska przygotował dla wszystkich oczekujących na najnowszą Forza Horizon 5 porównanie dwóch trybów graficznych. Jak będzie wyglądać tryb wydajności oraz jakości na Xbox Series X?

Premiera Forza Horizon 5 nadciąga wielkimi krokami, a od kilku dni wiemy już, że gra uzyskała status złoty, a więc jej wydanie nie jest zagrożone. Za kierownicę Mercedesa-AMG One z okładki (i wiele innych samochodów z Forza Horizon 5) zasiądziemy już 9 listopada.

Jeśli posiadasz konsolę Xbox nie musisz martwić się, czy gra w ogóle ruszy, natomiast posiadaczy pecetów zachęcamy do porównania swoich komputerów z zalecanymi przez producentów konfiguracjami sprzętowymi.

Wydajność, czy jakość?

W związku z nadchodzącą premierą - ekipa Xbox Polska przygotowała dla posiadaczy konsol Xbox Series X porównanie w formie wideo dwóch trybów graficznych dostępnych w grze.

Pierwszy z nich, tryb wydajność jest skierowany do wielbicieli płynnej rozgrywki, albowiem pozwala wyświetlać obraz w 60 fps.

Drugi, tryb jakość, to z kolei opcja dla osób, którym zależy na wyświetlaniu grafiki w najwyższej możliwej jakości (zwiększenie zasięgu rysowania, jakości tekstur, oświetlenia etc.). Niestety, ogranicza on wyświetlanie do 30 fps.

Zobacz porównanie trybu jakości z trybem wydajności w Forza Horizon 5 na Xbox Series X

Trzeba przyznać, że oba tryby robią naprawdę niezłe wrażenie, niestety nie można mieć wszystkiego, więc ostatecznie trzeba będzie zdecydować, czy ścigamy się w 60 fps i nieco ograniczonej jakości, czy wyciskamy z konsoli wszystkie możliwości, ale nie cieszymy się płynniejszym obrazem. Oczywiście w trakcie gry można dowolnie przełączać tryby.

Na który z trybów się zdecydujecie? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: YouTube @Xbox Polska