Forza Horizon 5 – jedna z najlepszych niespodzianek targów E3 2021 – pojawiła się już w sklepie Microsoftu. Wiemy więc, ile będziemy musieli zapłacić, jeśli interesuje nas tak zwane pełne doświadczenie.

Forza Horizon 5 w Xbox Game Pass – już w dniu premiery

W Forza Horizon 5 będzie można grać bez żadnych dodatkowych opłat – tak długo jak opłaca się abonament Xbox Game Pass. Do tej usługi zresztą nowe wyścigi Playground Games trafią już w dniu premiery, która – przypomnijmy – odbędzie się 9 listopada 2021 roku, równocześnie na konsolach Xbox Series X|S i Xbox One oraz pecetach (sprawdź wymagania, jeśli interesuje cię ta ostatnia wersja). Oczywiście jest również możliwość zakupu egzemplarza na własność. Do wyboru będzie kilka wariantów – sprawdźmy, ile za nie zapłacimy i co otrzymamy w zamian.

Ile kosztują poszczególne edycje Forza Horizon 5? Ceny są wysokie

Edycja standardowa gry Forza Horizon 5 będzie kosztować 299 złotych. Sporo, ale trzeba się przyzwyczajać do rosnących cen. Decydując się na tę wersję, otrzymujemy wyłącznie „podstawkę”, która już sama w sobie będzie jednak wyjątkowo bogata.

Jeśli liczymy na więcej, to możemy kupić grę Forza Horizon 5 w edycji Deluxe. Została ona wyceniona na 349 złotych, a za te dodatkowe pieniądze otrzymujemy Przepustkę samochodową. Pod tą nazwą kryje się pakiet 50 dodatkowych pojazdów: 8 otrzymasz od razu (to zestaw Formula Drift Cars), a kolejne będą pojawiać się w tempie 1 na tydzień.

Na największych fanów czeka natomiast Forza Horizon 5 w edycji Premium. Oprócz „podstawki” i Przepustki samochodowej, na zestaw składają się jeszcze: Pakiet powitalny (5 wyjątkowych pojazdów, dom gracza i bony na zakupy w grze), dwa rozszerzenia (wprowadzające nowe lokalizacje, pojazdy i elementy rozgrywki) oraz pakiet VIP (z wieloma cyfrowymi bonusami). Jeśli zdecydujesz się wydać 439 złotych – bo tyle właśnie kosztuje Premium – otrzymasz też możliwość rozpoczęcia zabawy cztery dni wcześniej, 5 listopada.

Ale co ciekawe – będzie jeszcze jedna opcja. Otóż całą zawartość „Premium” będzie można kupić również bez „podstawki”. To dobre rozwiązanie dla osób, które chcą najpierw sprawdzić, czy Forza Horizon 5 w ogóle im się spodoba, a także dla abonentów Xbox Game Pass, którzy chcieliby cieszyć się „pełnym doświadczeniem”. Zestaw dodatków Ultimate kosztuje 199 złotych (lub 179,10 zł, jeśli masz aktywne XGP).

Forza Horizon 5 zapowiada się wyśmienicie

Jak już pewnie wiesz, w Forza Horizon 5 trafimy do Meksyku, z całą jego różnorodnością. Będziemy ścigać się na pustyniach, w dżunglach, jak i po ulicach klimatycznych mieścin. Na rozmaitości możemy liczyć również w kwestii dostępnych pojazdów oraz pogody, która będzie się ponoć zmieniać bardzo dynamicznie. Twórcy obiecują także przepiękną oprawę wizualną. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, to obejrzyj najnowszy materiał wideo, stanowiący szczegółowe omówienie tego, czym będzie i co zaoferuje Forza Horizon 5:

