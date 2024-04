Fotowoltaika na balkonie. Niemieckie władze zachęcają

Balkonowa fotowoltaika to trend, który cieszy się dużą popularnością w Niemczech. Tamtejsze władze zachęcają do inwestycji w te niewielkie instalacje fotowoltaiczne, a obywatele chętnie z takiej możliwości korzystają.

Fotowoltaika na balkonie cieszy się dużą popularnością w Niemczech. Jak czytamy w serwisie gramwzielone.pl, tego rodzaju inwestycje cieszą się w Niemczech rekordową popularnością. Jest to zasługa m.in. wprowadzania nowych regulacji, które ułatwiają realizowanie tego rodzaju inwestycji.

Balkonowa fotowoltaika zyskuje w Niemczech na popularności od kilku lat. To sposób dla mieszkańców bloków na redukcję za rachunek za prąd. Jak przytacza redakcja serwisu gramwzielone.pl, po wybuchu wojny na terenie Ukrainy, cena za kWh energii elektrycznej u naszych zachodnich sąsiadów wzrosła z ok. 0,3 euro do ok. 0,4 euro.

Setki tysięcy balkonowych instalacji fotowoltaicznych

Duży popyt na instalacje balkonowe w Niemczech widać w statystykach. W 2023 r. Niemcy zainstalowali ok. 300 tys. tego rodzaju instalacji fotowoltaicznych. Nie zanosi się, by trend ten miał się odwrócić – wspiera go spadająca cena paneli fotowoltaicznych oraz wsparcie ze strony władz lokalnych. Przykładem jest polityka władz Berlina. Mieszkańcy stolicy Niemiec mogą liczyć na 500 euro dotacji do montażu paneli fotowoltaicznych na balkonie.

W pierwszym kwartale 2024 r. Niemcy zdążyli zamontować na balkonach 50 tys. instalacji fotowoltaicznych. Według danych, podawanych przez niemieckiego regulatora rynku energetycznego Bundesnetzagentur, liczba wszystkich balkonowych elektrowni słonecznych przekroczyła w Niemczech 400 tys.

Niemcy luzują przepisy

Niemcom zależy na dalszym rozwoju tego segmentu. Redakcja serwisu gramwzielone.pl przytacza kolejne zmiany prawne, które wprowadzano w ostatnim czasie. Zmniejszono liczbę informacji, które inwestor musi podać, rejestrując tego rodzaju elektrownię w systemie Marktstammdatenregister (MaStR). Teraz musi podać tylko pięć, zamiast 20.

Co więcej, Bundesnetzagentur automatycznie poinformuje operatora systemu dystrybucyjnego o rejestracji balkonowej instalacji fotowoltaicznej. Zwiększeniu ulega też maksymalna moc takiego systemu. Będzie to kolejna zmiana – na początku tego roku moc zwiększono z maksymalnie 600 W do 800 W.

Balkonowa fotowoltaika nie ma dużego udziału w ogólnej generacji ze źródeł fotowoltaicznych w Niemczech. Zaletą tego rodzaju niewielkich systemów jest jednak fakt, że gwarantują one wysoką autokonsumpcję energii. Panele o mocy 800 W ustawione pionowo generują na tyle niewielką moc, że z łatwością można w dużej mierze zużywać ją na bieżące potrzeby mieszkańców, bez konieczności oddawania nadmiaru do sieci.