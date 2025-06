OpenAI dostało gigantyczny kontrakt od Pentagonu. AI wkracza do służby

Rozwój sztucznej inteligencji, także w kontekście militarnym - tak zapowiada się współpraca OpenAI i Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych.

OpenAI jest kojarzone przede wszystkim ze stworzenia chatbota ChatGPT. Firma dostała właśnie od Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych wielki kontrakt. Jego wartość wyrażana jest w setkach milionów dol. Cel jest jasny - zaciągnięcie sztucznej inteligencji do służby. Wszystko to ma na celu wspierać bezpieczeństwo narodowe Stanów Zjednoczonych.

Sztuczna inteligencja podniesie poziom bezpieczeństwa USA?

Pentagon chciałby, aby sztuczna inteligencja pomagała na różne sposoby. Nowe technologie miałyby pomóc zarówno w administracji, jak i w kontekście działań wojennych. Sztuczna inteligencja ma zostać wykorzystana na froncie i pomóc w zadaniach organizacyjnych na zapleczu.

W oświadczeniu Departamentu Obrony możemy przeczytać, że chcą wykorzystać zaawansowane technologie AI “na granicy możliwości”. Mówimy zatem o topowych rozwiązaniach, zapewne niedostępnych dla przeciętnego konsumenta.

Nowy projekt OpenAI i Pentagonu

OpenAI będzie współpracować z rządem Stanów Zjednoczonych w sposób zbliżony do innych kontraktów obronnych. Treść kontraktu oczywiście nie została ujawniona. Wygląda jednak na to, że Amerykanie dostrzegli coraz większe znaczenie AI, także w działaniach obronnych i militarnych. Wśród możliwych zastosowań sztucznej inteligencji przez amerykańskie wojsko wymienia się:

wsparcie dowództwa dzięki inteligentnym systemom decyzyjnym,

automatyzację planowania operacyjnego i logistyki,

analizę danych wywiadowczych,

symulowanie pola walki w celu szkolenia personelu z wykorzystaniem modeli językowych.

Pentagon chce nie tylko wykorzystać aktualne rozwiązania. W planie jest też dalszy rozwój. Prace będą prowadzone w Waszyngtonie i okolicach stolicy Stanów Zjednoczonych. Pentagon poinformował, że prace zaplanowano na rok - do lipca 2026 r. Suma przeznaczona na ten cel to 200 mln dol.

Produkty OpenAI należą do najczęściej używanych na świecie. Pod koniec marca tego roku firma miała 500 mln użytkowników na świecie tygodniowo. Łączną wartość można wycenić na prawie 300 mld dol., natomiast roczny wskaźnik przychodu to ok. 10 mld dol.