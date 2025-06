OnePlus Nord 5 to dopiero początek. Pięć nowych urządzeń zmierza do Polski

Firma OnePlus zapowiedziała prezentację pięciu nowych urządzeń, które trafią na polski rynek w lipcu. Wśród nowości znajdą się smartfony, słuchawki, smartwatch oraz tablet.

Smartfon OnePlus Nord 5 ma się cechować dobrym stosunkiem ceny do wydajności, dzięki wykorzystaniu chipu Snapdragon 8s Gen 3, pamięci RAM LPDDR5X i zaawansowanego chłodzenia wykorzystującego grafen. Producent obiecuje, że takie połączenie pozwoli grać w "Call of Duty Mobile" w 144 kl./s. OnePlus zapowiedział niebieską, fioletową i beżową wersję kolorystyczną.

Drugi z zapowiedzianych smartfonów to OnePlus Nord CE 5, ale na jego temat producent nie zdradził póki co zbyt wielu szczegółów. Oprócz zdjęcia prasowego ujawniono jedynie, że będzie on dostępny w czarnej i białej wersji kolorystycznej.

Testowany już przez nas zegarek OnePlus Watch 3 - dostępny dotychczas jedynie w wersji 46 mm - doczeka się mniejszego odpowiednika o rozmiarze 43 mm. Przewidziane kolory to czarny oraz biały.

Wśród premierowych produktów znajdą się także nowe flagowe słuchawki – OnePlus Buds 4. W ramach zapowiedzi producent wymienia takie cechy jak podwójne przetworniki DAC, obsługa dźwięku Hi-Res LHDC 5.0 oraz tryb dla graczy z niskim opóźnieniem (47 ms).

W segmencie tabletów OnePlus rozszerza ofertę o model Pad Lite. Urządzenie to ma stanowić przystępną cenowo opcję dla użytkowników, którym zależy na szybkości i płynności działania.

Premierze nowych urządzeń będzie towarzyszyć specjalne wydarzenie – OnePlus Pop-up Store, który już w lipcu zawita do Warszawy. Miłośnicy marki będą mogli tam jako pierwsi zapoznać się z nowymi produktami oraz skorzystać z atrakcyjnych promocji i konkursów. Więcej szczegółów ma zostać ujawnionych "wkrótce".