Fotowoltaika wpinana do gniazdka. Kolejny kraj tego chce

Transformacja energetyczna wymaga zwiększania efektywności energetycznej oraz zwiększania potencjału generacyjnego. Z tego względu rozwija się nowa nisza. Fotowoltaika plug and play powinna niebawem stać się popularna w Belgii dzięki zmianie przepisów.

Fotowoltaika plug and play to rozwiązanie dobrze znane m.in. w Niemczech, przede wszystkim za sprawą fotowoltaiki balkonowej. Proste instalacje pozwalają na budowanie niewielkich instalacji fotowoltaicznych w ciągu kilkunastu minut, bez konieczności zatrudniania fachowców i przerabiania instalacji elektrycznej. Wystarczy gniazdko.

Jak podaje serwis globenergia.pl, systemy plug and play pozwalają na podłączenie jednego lub kilku modułów fotowoltaicznych, lub magazynów energii bezpośrednio do gniazdka elektrycznego. Dla poprawnego działania względem standardowej instalacji potrzebny jest jedynie licznik dwukierunkowy.

Ze względu na rosnącą popularność niewielkich instalacji fotowoltaicznych, Synergrid, czyli federacja belgijskich operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych, pracuje nad zmianą przepisów technicznych. Powstanie nowych norm ma umożliwić wprowadzanie tego rodzaju rozwiązań na rynek.

Fotowoltaika plug and play

Dotychczas obowiązujący przepis techniczny Synergrid C10/11 zakłada obowiązek podłączania instalacji na stałe. W praktyce uniemożliwiało to stosowanie urządzeń plug and play, uwzględniając w tym fotowoltaikę balkonową, ładowarki do pojazdów elektrycznych czy mobilnych kontenerów z bateriami.

Nowe przepisy mają pozwolić na używanie mobilnych urządzeń pod warunkiem, że spełnią one te same wymagania, co instalacje stałe. Ma to zapewnić, że korzystanie z tego rodzaju urządzeń nie zakłóci działania systemu dystrybucyjnego.

Prace nad przepisami rozpoczęto w 2024 r., ogłaszając konsultacje społeczne. 19 lipca 2024 r. przepis został przedłożony do zatwierdzenia przez regulatorów regionalnych w Belgii. W listopadzie 2024 r. nowe przepisy powinny zostać opublikowane, a w życie mają wejść pół roku później, czyli w maju 2025 r.