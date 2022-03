Frances Spence i Mark Dean – oboje urodzili się 2 marca i oboje na dobre wpisali się w historię komputerów. Ta pierwsza pomogła stworzyć legendę ENIAC-a, ten drugi – peceta IBM.

2 marca 2022 roku Frances Spence obchodziłaby setne urodziny

Frances Spence przyszła na świat dokładnie sto lat temu – 2 marca 1922 roku, w Filadelfii. Córka nauczycielki i inżyniera ukończyła matematykę i fizykę, marząc o nauczaniu tej pierwszej. Wszystko potoczyło się jednak inaczej – zaraz po studiach znalazła pracę w Moore School of Electrical Engineering, gdzie zajmowała się obliczeniami na potrzeby amerykańskiej armii. Ta ostatnia zatrudniła ją w 1945 roku, by zasiliła szeregi jednej z najważniejszych ekip w historii komputerów.

Trafiła do wielkiej szóstki programistek pierwszego elektronicznego komputera cyfrowego – ENIAC. Electronic Numerical Integrator And Computer to sprzęt, który na dobre miał zastąpić ręczne obliczenia w balistyce i podobnych zastosowaniach. Zajmował około 140 metrów kwadratowych i z dzisiejszej perspektywy powiedzielibyśmy, że oferował niewiele przy wysokich nakładach pracy. W tamtym czasie był jednak niezwykle innowacyjny.

W przeciwieństwie do projektantów samego sprzętu, o programistkach ENIAC-a szybko zapomniano. Na szczęście z czasem pamięć o nich przywrócono (w 2010 roku powstał nawet poświęcony im film Top Secret Rosies: The Female 'Computers' of WWII). Niestety Amerykanki nie ma już wśród nas – Frances Spence odeszła 18 lipca 2012 roku.



Frances Spence i Mark Dean

Mark Dean też obchodzi dziś urodziny

Również 2 marca, ale 1957 roku, na świat przyszedł Mark Dean – wynalazca i inżynier z Tennessee. Przez wiele lat pracował w firmie IBM i jest zresztą jednym ze współtwórców komputera osobistego tej firmy, wypuszczonego w 1981 roku. Posiada mianowicie trzy z dziewięciu patentów.

Dean kierował również zespołem projektowym, którego celem było stworzenie procesora komputerowego o taktowaniu 1 GHz. Najbardziej zasłynął jednak z czegoś innego. Otóż Amerykanin jest odpowiedzialny za opracowanie magistrali ISA (Industry Standard Architecture).

Umożliwiająca instalowanie modemów czy drukarek ISA od lat nie jest już wykorzystana w komputerach prywatnych, a i w przemyśle można ją spotkać coraz rzadziej. Wyparły ją AGP i PCI. Niemniej jednak w latach 80. XX wieku i na początku kolejnej dekady magistrala była absolutnym standardem.

Źródło: informacja własna, Wikimedia, US News. Foto na wejście: US Army