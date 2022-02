Dokładnie 38 lat temu na rynku pojawił się przenośny komputer IBM Portable PC. Noszenie go ze sobą wymagało jednak niemałego wysiłku. Cofnijmy się na chwilę do czasów, gdy laptopy ważyły nie kilogram, a kilogramy.

IBM Portable PC – przenośny komputer sprzed 38 lat

IBM Portable Personal Computer (5155 model 68) ujrzał światło dzienne 38 lat temu, 16 lutego 1984 roku. Ze współczesnym laptopem nie miał jednak zbyt wiele wspólnego, a i na kolanach położyć można go było wyłącznie na własną odpowiedzialność. Ważyło toto ponad 13,5 kilograma, czyli mniej więcej tyle, co współczesny, 55-calowy telewizor albo… z dziesięć laptopów. Wielkość zaś można by przyrównać do typowej w tamtych czasach walizki.

Miał na pokładzie pecetową płytę główną, 256 KB pamięci (ale spokojnie – można było ją rozszerzyć nawet do 640 KB), kartę CGA, czytnik dyskietek, zasilacz o mocy 114 W oraz monochromatyczny monitor o przekątnej 9 cali. Drugim elementem komputera – połączonym za pomocą grubego przewodu, była 83-klawiszowa klawiatura.



IBM Portable PC / ThisIsNotABetter/Wikimedia (CC 3.0)

Pewnie nie zaskoczy cię, że nie odniósł zbyt dużego sukcesu. Koncepcja nie była szczególnie urzekająca, a też niewiele różniło ją od wydanego rok wcześniej przenośnego komputera Compaq Portable. Zaporowa była również jego cena, wynosząca 4225 dolarów (równowartość około 10,5 tysiąca dolarów obecnie).



Compaq Portable / Tiziano Garuti/Wikimedia (domena publiczna)

Jego następca prezentował się lepiej – oto IBM PC Convertible

Dlatego też zaledwie dwa lata później, 2 kwietnia 1986 roku na rynku zadebiutował IBM PC Convertible (model 5140). To komputer, który wylał fundamenty pod serię IBM PS/55 note, która to z kolei pozwoliła dać życie rodzinie ThinkPad – do dzisiaj pozostającej jedną z najpopularniejszych i najbardziej cenionych linii laptopów na świecie.

Skupmy się jednak na IBM PC Convertible. Był to już zdecydowanie bardziej przypominający współczesne laptopy komputer – jednoczęściowy (z odchylanym ekranem) i przystosowany do działania na akumulatorze. Jego specyfikację tworzyły: procesor Intel 8808 (o taktowaniu 4,77 MHz), 256 KB pamięci i wyświetlacz LCD o rozdzielczości 640 x 200 pikseli. Całość ważyła niespełna 6 kilogramów i kosztowała mniej niż 2000 dolarów (to niecałe 5000 dzisiejszych dolarów).



IBM PC Convertible / Federico Leva/Wikimedia (CC-BY-SA 4.0)

Cena wydaje się dużo bardziej atrakcyjna, ale jej stosunek do możliwości wcale nie był zachwycający. IBM PC Convertible miał swoje atuty (jak długi czas pracy czy wysoka mobilność), ale nie brakowało mu też wad (kiepskiej funkcjonalności i wiele pozostawiającej do życzenia wydajności). Konkurencja tymczasem nie spała – zresztą była tu dużo wcześniej.

Laptopy – przenośne komputery są z nami od czterech dekad

Cofnijmy się do roku 1982, kiedy to na rynku pojawił się Epson HX-20 – pierwszy „prawdziwy” laptop. Był wielkości zeszytu A4 (stąd nazwa „notebook”), ważył niewiele ponad 1,5 kilograma i działał z dala od gniazdka elektrycznego. Miał maluteńki wyświetlacz LCD o rozdzielczości 120 x 32 px, który w dodatku był umieszczony płasko – na tej samej powierzchni co klawiatura. Może i to średnio wygodne rozwiązanie, ale od niego jednak wszystko się zaczęło.



Epson HX-20 / Steven Stengel/Wikimedia (GNU FDL 1.2)

Ekranu na linii wzroku doczekaliśmy się w tym samym roku – za sprawą laptopa Grid Compass. Stało się to standardem, o czym świadczą kolejne komputery, takie jak Sharp PC-5000, Gavilan SC czy Toshiba T1100. Ten ostatni – z 1985 roku – nazywany jest pierwszym laptopem produkowanym na skalę masową. Gavilan SC z kolei zasługuje na słówko ze względu na wprowadzenie… touchpada.



Gavilan SC / Rdc5/Wikimedia (GNU FDL 1.2) i Toshiba T1100 / Johann H. Addicks/Wikimedia (GNU FDL 1.2)

Co było dalej? Pod koniec lat 80. standardem stała się rozdzielczość VGA (640 x 480 pikseli), a na początku kolejnej dekady spopularyzowane zostały wyświetlacze kolorowe. Stopniowo zwiększała się ich przekątna, aż wreszcie w 2003 roku zaprezentowane zostały 17-calowe modele. Lata 90. to także czas upowszechnienia się dysków twardych (zamiast dyskietek). Od tego czasu doczekaliśmy się również laptopów hybrydowych i konwertowalnych i z większą liczbą wyświetlaczy, a ponadto konstrukcji gamingowych. Zobacz naszą galerię 20 najciekawszych i najbardziej przełomowych laptopów.

Laptopy przez dekady stanowiły alternatywę dla komputerów stacjonarnych. Dziś zaś coraz częściej to właśnie je mamy na myśli, mówiąc „komputer”. Mają tę samą funkcjonalność, co „blaszaki” (pomijając najbardziej wymagające zadania profesjonalne), nie brakuje im wydajności, a wygoda i swoboda użytkowania jest nieporównywalnie wyższa. To niezwykłe, jak duży postęp dokonał się na tym polu w zaledwie cztery dekady.

Źródło: informacja własna, This Day in Tech History, Wikimedia