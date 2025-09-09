Uważaj, co fotografujesz. Youtuber przypadkowo uszkodził iPhone’a 16 Pro

Nowoczesne samochody wykorzystują czujniki LiDAR, które mogą uszkodzić matryce aparatów. Przekonał się o tym Marques Brownlee (MKBHD), znany technologiczny youtuber, który w ten sposób uszkodził telefon iPhone 16 Pro.

LiDAR, czyli Light Detection and Ranging, to technologia wykorzystująca wiązki światła laserowego do pomiaru odległości i tworzenia precyzyjnych map otoczenia. Działa na zasadzie wysyłania krótkich impulsów lasera, które odbijają się od obiektów, a następnie wracają do czujnika, co pozwala obliczyć odległość, kształt i położenie obiektów w trójwymiarowej przestrzeni.

LiDAR pomaga w samochodach

LiDAR znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach, takich jak tworzenie map terenowych, monitorowanie zmian w środowisku czy nawigacja robotów. W nowoczesnych samochodach pełni kluczową rolę w systemach wspomagania kierowcy i autonomicznej jazdy.

Technologia umożliwia wykrywanie przeszkód, identyfikowanie pieszych, rowerzystów i innych pojazdów, a także tworzenie dokładnych trójwymiarowych map otoczenia w czasie rzeczywistym. Wspiera również systemy bezpieczeństwa, takie jak tempomat adaptacyjny, automatyczne hamowanie czy parkowanie.

Czujnik może uszkodzić aparaty

Dzięki LiDAR samochody autonomiczne mogą bezpiecznie poruszać się w skomplikowanym otoczeniu. Należy jednak pamiętać, że skoncentrowane wiązki laserowe mogą być szkodliwe dla wrażliwych sensorów w urządzeniach elektronicznych, takich jak aparaty w smartfonach.



Laser z czujnika LiDAR wypalił kropki w sensorze aparatu

Taką sytuację opisał Marques Brownlee podczas nagrywania filmów – zauważył na każdym ujęciu z iPhone 16 Pro dziwną konstelację jasnych kropek. Początkowo sądził, że to wada obiektywu lub kurz, jednak po kilku tygodniach problem nie zniknął, a kropki pozostały jako trwałe zniekształcenia obrazu. Po testach i poszukiwaniach okazało się, że sensor w iPhonie został trwale uszkodzony.

Według Marquesa winowajcą był system LiDAR w jego Volvo EX90. Problem dotyczy jednak ogólnie czujników LiDAR i może uszkodzić matryce w innych telefonach. MKBHD ostrzega więc, że zbliżanie telefonu do aktywnego LiDAR-u w samochodach autonomicznych może prowadzić do poważnych uszkodzeń aparatu. Marques zauważył przy tym, że profesjonalne aparaty fotograficzne lepiej radzą sobie z takimi wiązkami dzięki mocniejszym filtrom i powłokom blokującym światło podczerwone, które chronią sensor.

Temat nie jest nowy – podobną sytuację opisywał jeden z użytkowników serwisu Reddit, który podczas nagrywania Volvo EX90 w ten sam sposób uszkodził telefon iPhone 16 Pro Max.