Masz kartę Radeon 9000? Warto zainstalować nowe sterowniki

AMD udostępniło nowe sterowniki dla kart graficznych Radeon. Oprócz optymalizacji działania gier, producent wprowadził też obsługę FSR 4 dla gier korzystających ze starszej technologii FSR 3.1 - gracze mogą liczyć na poprawę płynności animacji i jakości obrazu.

Sterowniki AMD Software: Adrenalin Edition 25.9.1 wprowadzają wsparcie dla technologii AMD FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4). Nowa generacja upscalingu bazuje na uczeniu maszynowym i stanowi duży krok naprzód względem FSR 3.1.

Co nowego w FSR 4?

FSR 4 zostala wprowadzona przy okazji premiery kart graficznych Radeon RX 9000 (RDNA 4). Technologia wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego (ML), które w procesie skalowania inteligentnie przewidują i odtwarzają brakujące piksele.

Dzięki temu obraz staje się bardziej szczegółowy, ostrzejszy i bliższy natywnemu renderowaniu w wysokiej rozdzielczości, przy zachowaniu wysokiej liczby klatek na sekundę. To oznacza, że gracze mogą cieszyć się grafiką o jakości zbliżonej do „natywnego 4K”, bez rezygnowania z płynności rozgrywki.

Podczas testów karty Radeon RX 9070 XT porównaliśmy FSR 4 ze starszą wersją FSR 3.1 - możemy liczyć nie tylko na lepszą jakość obrazu, ale też płynniejszą animację.

Ponad 85 gier ze wsparciem

Aktualizacja sterowników sprawia, że FSR 4 działa w ponad 85 grach, które do tej pory korzystały z wersji FSR 3.1 w trybie DirectX 12. Rozszerzone wsparcie obejmuje najpopularniejsze tytuły, a włączenie nowej technologii jest proste – wystarczy aktywować FSR 3.1 w grze oraz włączyć przełącznik FSR 4 w aplikacji Adrenalin. Sterownik automatycznie zastępuje starszą implementację nową wersją.

FSR 4 - lista obsługiwanych gier

A Quiet Place: The Road Ahead

ARK: Survival Ascended

Arena Breakout: Infinite

Assassin’s Creed Shadows

Bellwright

Blades of Fire

Call of Duty: Black Ops 6

Call of Duty: Warzone

Creatures of Ava

Cronos: The New Dawn

Cyberpunk 2077

Deadzone: Rogue

Dragonkin: The Banished

DYNASTY WARRIORS: ORIGINS

Enotria: The Last Song

EVERSPACE 2

F1 25

Farming Simulator 25

FBC: Firebreak

FINAL FANTASY XVI

Fort Solis

FragPunk

Frostpunk 2

Funko Fusion

Game of Thrones: Kingsroad

Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT

God of War Ragnarök

Grand Theft Auto V Enhanced

Gray Zone Warfare

Hell is Us

Hogwarts Legacy

Horizon Forbidden West Complete Edition

Horizon Zero Dawn Remastered

Hunt: Showdown 1896

Incursion Red River

InFlux Redux

inZOI

Kingdom Come: Deliverance II

Kristala

Legacy: Steel & Sorcery

Lies of P

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Lords of the Fallen

Mafia: The Old Country

Marvel Rivals

Marvel’s Spider-Man Remastered

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Marvel’s Spider-Man 2

Mecha BREAK

MechWarrior 5: Clans

Monster Hunter Wilds

Mortal Kombat 1

NARAKA: BLADEPOINT

Nightingale

NINJA GAIDEN 2 Black

No More Room in Hell 2

PANICORE

Planetaries

Predator: Hunting Grounds

QANGA

Ratchet & Clank: Rift Apart

Rem Survival

REMNANT II

RoadCraft

Runescape: Dragonwilds

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Satisfactory

Ships At Sea

Sid Meier’s Civilization VII

SILENT HILL 2

SMITE 2

Split Fiction

Star Wars Outlaws

Steel Seed

Stellar Blade

The Alters

The Axis Unseen

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

The FINALS

The First Berserker: Khazan

The First Descendant

The Last of Us Part I

The Last of Us Part II Remastered

Titan Quest II

Until Dawn

Virtua Fighter 5 R.E.V.O

Warhammer 40,000: Darktide

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Wild Assault

Wreckfest 2

WUCHANG: Fallen Feathers

Ograniczenia i kompatybilność

FSR 4 działa wyłącznie w grach z obsługą DirectX 12, które wykorzystują oficjalną bibliotekę FSR 3.1 (DLL).

Nie działa z grami opartymi na Vulkanie ani z tytułami, które używają niestandardowych metod implementacji FSR 3.1.

Technologia wymaga karty graficznej bazującej na architekturze AMD RDNA 4, czyli serii Radeon RX 9000.

Tutaj możecie pobrać sterowniki AMD Software: Adrenalin Edition 25.9.1.

Dla deweloperów

AMD udostępnia nowe AMD FidelityFX SDK 2.0, które pozwala na natywną integrację FSR 4.0.2 w grach na kartach Radeon RX 9000. W praktyce oznacza to, że w przyszłości gracze nie będą musieli korzystać z aktualizacji sterownika – wystarczy wybór FSR 4 bezpośrednio w ustawieniach gry. Co istotne, API FSR 4 pozwoli sterownikowi automatycznie aktualizować wbudowaną wersję technologii, bez potrzeby wydawania nowych patchy przez twórców.