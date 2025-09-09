Masz kartę Radeon 9000? Warto zainstalować nowe sterowniki
AMD udostępniło nowe sterowniki dla kart graficznych Radeon. Oprócz optymalizacji działania gier, producent wprowadził też obsługę FSR 4 dla gier korzystających ze starszej technologii FSR 3.1 - gracze mogą liczyć na poprawę płynności animacji i jakości obrazu.
Sterowniki AMD Software: Adrenalin Edition 25.9.1 wprowadzają wsparcie dla technologii AMD FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4). Nowa generacja upscalingu bazuje na uczeniu maszynowym i stanowi duży krok naprzód względem FSR 3.1.
Co nowego w FSR 4?
FSR 4 zostala wprowadzona przy okazji premiery kart graficznych Radeon RX 9000 (RDNA 4). Technologia wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego (ML), które w procesie skalowania inteligentnie przewidują i odtwarzają brakujące piksele.
Dzięki temu obraz staje się bardziej szczegółowy, ostrzejszy i bliższy natywnemu renderowaniu w wysokiej rozdzielczości, przy zachowaniu wysokiej liczby klatek na sekundę. To oznacza, że gracze mogą cieszyć się grafiką o jakości zbliżonej do „natywnego 4K”, bez rezygnowania z płynności rozgrywki.
Podczas testów karty Radeon RX 9070 XT porównaliśmy FSR 4 ze starszą wersją FSR 3.1 - możemy liczyć nie tylko na lepszą jakość obrazu, ale też płynniejszą animację.
Ponad 85 gier ze wsparciem
Aktualizacja sterowników sprawia, że FSR 4 działa w ponad 85 grach, które do tej pory korzystały z wersji FSR 3.1 w trybie DirectX 12. Rozszerzone wsparcie obejmuje najpopularniejsze tytuły, a włączenie nowej technologii jest proste – wystarczy aktywować FSR 3.1 w grze oraz włączyć przełącznik FSR 4 w aplikacji Adrenalin. Sterownik automatycznie zastępuje starszą implementację nową wersją.
FSR 4 - lista obsługiwanych gier
- A Quiet Place: The Road Ahead
- ARK: Survival Ascended
- Arena Breakout: Infinite
- Assassin’s Creed Shadows
- Bellwright
- Blades of Fire
- Call of Duty: Black Ops 6
- Call of Duty: Warzone
- Creatures of Ava
- Cronos: The New Dawn
- Cyberpunk 2077
- Deadzone: Rogue
- Dragonkin: The Banished
- DYNASTY WARRIORS: ORIGINS
- Enotria: The Last Song
- EVERSPACE 2
- F1 25
- Farming Simulator 25
- FBC: Firebreak
- FINAL FANTASY XVI
- Fort Solis
- FragPunk
- Frostpunk 2
- Funko Fusion
- Game of Thrones: Kingsroad
- Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT
- God of War Ragnarök
- Grand Theft Auto V Enhanced
- Gray Zone Warfare
- Hell is Us
- Hogwarts Legacy
- Horizon Forbidden West Complete Edition
- Horizon Zero Dawn Remastered
- Hunt: Showdown 1896
- Incursion Red River
- InFlux Redux
- inZOI
- Kingdom Come: Deliverance II
- Kristala
- Legacy: Steel & Sorcery
- Lies of P
- Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii
- Lords of the Fallen
- Mafia: The Old Country
- Marvel Rivals
- Marvel’s Spider-Man Remastered
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
- Marvel’s Spider-Man 2
- Mecha BREAK
- MechWarrior 5: Clans
- Monster Hunter Wilds
- Mortal Kombat 1
- NARAKA: BLADEPOINT
- Nightingale
- NINJA GAIDEN 2 Black
- No More Room in Hell 2
- PANICORE
- Planetaries
- Predator: Hunting Grounds
- QANGA
- Ratchet & Clank: Rift Apart
- Rem Survival
- REMNANT II
- RoadCraft
- Runescape: Dragonwilds
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
- Satisfactory
- Ships At Sea
- Sid Meier’s Civilization VII
- SILENT HILL 2
- SMITE 2
- Split Fiction
- Star Wars Outlaws
- Steel Seed
- Stellar Blade
- The Alters
- The Axis Unseen
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
- The FINALS
- The First Berserker: Khazan
- The First Descendant
- The Last of Us Part I
- The Last of Us Part II Remastered
- Titan Quest II
- Until Dawn
- Virtua Fighter 5 R.E.V.O
- Warhammer 40,000: Darktide
- Warhammer 40,000: Space Marine 2
- Wild Assault
- Wreckfest 2
- WUCHANG: Fallen Feathers
Ograniczenia i kompatybilność
- FSR 4 działa wyłącznie w grach z obsługą DirectX 12, które wykorzystują oficjalną bibliotekę FSR 3.1 (DLL).
- Nie działa z grami opartymi na Vulkanie ani z tytułami, które używają niestandardowych metod implementacji FSR 3.1.
- Technologia wymaga karty graficznej bazującej na architekturze AMD RDNA 4, czyli serii Radeon RX 9000.
Tutaj możecie pobrać sterowniki AMD Software: Adrenalin Edition 25.9.1.
Dla deweloperów
AMD udostępnia nowe AMD FidelityFX SDK 2.0, które pozwala na natywną integrację FSR 4.0.2 w grach na kartach Radeon RX 9000. W praktyce oznacza to, że w przyszłości gracze nie będą musieli korzystać z aktualizacji sterownika – wystarczy wybór FSR 4 bezpośrednio w ustawieniach gry. Co istotne, API FSR 4 pozwoli sterownikowi automatycznie aktualizować wbudowaną wersję technologii, bez potrzeby wydawania nowych patchy przez twórców.
