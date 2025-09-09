Gry komputerowe

Masz kartę Radeon 9000? Warto zainstalować nowe sterowniki

Paweł Maziarz
AMD udostępniło nowe sterowniki dla kart graficznych Radeon. Oprócz optymalizacji działania gier, producent wprowadził też obsługę FSR 4 dla gier korzystających ze starszej technologii FSR 3.1 - gracze mogą liczyć na poprawę płynności animacji i jakości obrazu.

Sterowniki AMD Software: Adrenalin Edition 25.9.1 wprowadzają wsparcie dla technologii AMD FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4). Nowa generacja upscalingu bazuje na uczeniu maszynowym i stanowi duży krok naprzód względem FSR 3.1. 

Co nowego w FSR 4? 

FSR 4 zostala wprowadzona przy okazji premiery kart graficznych Radeon RX 9000 (RDNA 4). Technologia wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego (ML), które w procesie skalowania inteligentnie przewidują i odtwarzają brakujące piksele.

FSR 4 - RDNA 4

Dzięki temu obraz staje się bardziej szczegółowy, ostrzejszy i bliższy natywnemu renderowaniu w wysokiej rozdzielczości, przy zachowaniu wysokiej liczby klatek na sekundę. To oznacza, że gracze mogą cieszyć się grafiką o jakości zbliżonej do „natywnego 4K”, bez rezygnowania z płynności rozgrywki.

Podczas testów karty Radeon RX 9070 XT porównaliśmy FSR 4 ze starszą wersją FSR 3.1 - możemy liczyć nie tylko na lepszą jakość obrazu, ale też płynniejszą animację.

Ponad 85 gier ze wsparciem 

Aktualizacja sterowników sprawia, że FSR 4 działa w ponad 85 grach, które do tej pory korzystały z wersji FSR 3.1 w trybie DirectX 12. Rozszerzone wsparcie obejmuje najpopularniejsze tytuły, a włączenie nowej technologii jest proste – wystarczy aktywować FSR 3.1 w grze oraz włączyć przełącznik FSR 4 w aplikacji Adrenalin. Sterownik automatycznie zastępuje starszą implementację nową wersją.

FSR 4 - lista obsługiwanych gier

  • A Quiet Place: The Road Ahead
  • ARK: Survival Ascended
  • Arena Breakout: Infinite
  • Assassin’s Creed Shadows
  • Bellwright
  • Blades of Fire
  • Call of Duty: Black Ops 6
  • Call of Duty: Warzone
  • Creatures of Ava
  • Cronos: The New Dawn
  • Cyberpunk 2077
  • Deadzone: Rogue
  • Dragonkin: The Banished
  • DYNASTY WARRIORS: ORIGINS
  • Enotria: The Last Song
  • EVERSPACE 2
  • F1 25
  • Farming Simulator 25
  • FBC: Firebreak
  • FINAL FANTASY XVI
  • Fort Solis
  • FragPunk
  • Frostpunk 2
  • Funko Fusion
  • Game of Thrones: Kingsroad
  • Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT
  • God of War Ragnarök
  • Grand Theft Auto V Enhanced
  • Gray Zone Warfare
  • Hell is Us
  • Hogwarts Legacy
  • Horizon Forbidden West Complete Edition
  • Horizon Zero Dawn Remastered
  • Hunt: Showdown 1896
  • Incursion Red River
  • InFlux Redux
  • inZOI
  • Kingdom Come: Deliverance II
  • Kristala
  • Legacy: Steel & Sorcery
  • Lies of P
  • Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii
  • Lords of the Fallen
  • Mafia: The Old Country
  • Marvel Rivals
  • Marvel’s Spider-Man Remastered
  • Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
  • Marvel’s Spider-Man 2
  • Mecha BREAK
  • MechWarrior 5: Clans
  • Monster Hunter Wilds
  • Mortal Kombat 1
  • NARAKA: BLADEPOINT
  • Nightingale
  • NINJA GAIDEN 2 Black
  • No More Room in Hell 2
  • PANICORE
  • Planetaries
  • Predator: Hunting Grounds
  • QANGA
  • Ratchet & Clank: Rift Apart
  • Rem Survival
  • REMNANT II
  • RoadCraft
  • Runescape: Dragonwilds
  • S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
  • Satisfactory
  • Ships At Sea
  • Sid Meier’s Civilization VII
  • SILENT HILL 2
  • SMITE 2
  • Split Fiction
  • Star Wars Outlaws
  • Steel Seed
  • Stellar Blade
  • The Alters
  • The Axis Unseen
  • The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
  • The FINALS
  • The First Berserker: Khazan
  • The First Descendant
  • The Last of Us Part I
  • The Last of Us Part II Remastered
  • Titan Quest II
  • Until Dawn
  • Virtua Fighter 5 R.E.V.O
  • Warhammer 40,000: Darktide
  • Warhammer 40,000: Space Marine 2
  • Wild Assault
  • Wreckfest 2
  • WUCHANG: Fallen Feathers

Ograniczenia i kompatybilność 

  • FSR 4 działa wyłącznie w grach z obsługą DirectX 12, które wykorzystują oficjalną bibliotekę FSR 3.1 (DLL). 
  • Nie działa z grami opartymi na Vulkanie ani z tytułami, które używają niestandardowych metod implementacji FSR 3.1. 
  • Technologia wymaga karty graficznej bazującej na architekturze AMD RDNA 4, czyli serii Radeon RX 9000. 

Tutaj możecie pobrać sterowniki AMD Software: Adrenalin Edition 25.9.1.

Dla deweloperów 

AMD udostępnia nowe AMD FidelityFX SDK 2.0, które pozwala na natywną integrację FSR 4.0.2 w grach na kartach Radeon RX 9000. W praktyce oznacza to, że w przyszłości gracze nie będą musieli korzystać z aktualizacji sterownika – wystarczy wybór FSR 4 bezpośrednio w ustawieniach gry. Co istotne, API FSR 4 pozwoli sterownikowi automatycznie aktualizować wbudowaną wersję technologii, bez potrzeby wydawania nowych patchy przez twórców. 

