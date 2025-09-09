Smartfony

Samsung ruszył w Polsce z wynajmem smartfonów. Sprawdzamy, ile to kosztuje

przeczytasz w 1 min.
Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
2 komentarzeDyskutuj z nami

Samsung Flex to nowa usługa, która ma stanowić alternatywę dla tradycyjnego zakupu urządzeń. Firma proponuje wynajem.

Choć sam wynajem realizowany jest przez zewnętrzną firmę WeSub, to - z uwagi na partnerstwo z Samsungiem - można z niego skorzystać bezpośrednio na stronie sklepu internetowego Samsung.com. 

Samsung Flex - ile kosztuje wynajem smartfonów? 

Koszty wynajmu nie są zbyt transparentne, bo pojawiają się dopiero w chwili finalizacji zakupu. Przed ujrzeniem wysokości abonamentu trzeba najpierw dodać urządzenie do koszyka, podać adres dostawy i wybrać Samsung Flex jako metodę płatności. 

Wynajem dostępny jest w wersji miesięcznej oraz 12-miesięcznej, która jest tańsza. Poniżej przykładowe ceny urządzeń i ich wynajmu dla kilku popularnych smartfonów z tego roku. 

Samsung Galaxy S25 FE (3449 zł):

  • plan miesięczny - 151,29 zł/mies.
  • plan 12-miesięczny - 205,29 zł/mies.

Samsung Galaxy S25 Ultra (4999 zł):

  • plan miesięczny - 175,01 zł/mies.
  • plan 12-miesięczny - 229,01 zł/mies.

Samsung Galaxy Z Flip 7 (4819 zł):

  • plan miesięczny - 168,06 zł/mies.
  • plan 12-miesięczny - 222,06 zł/mies.

Samsung Galaxy Z Fold 7 (8799 zł):

  • plan miesięczny - 315 zł/mies.
  • plan 12-miesięczny - 369 zł/mies.

Po zakończeniu wynajmu można zwrócić urządzenie, wymienić je na inne lub dokonać wykupu. Samsung nie precyzuje jednak warunków wykupu; aby poznać koszt wykupu należy skontaktować się z firmą WeSub. 

Warto odnotować, że finalizacja wynajmu wymaga zawarcia umowy o kredyt konsumencki. Usługa obejmuje podstawowy pakiet ochronny, w ramach którego realizowane będą naprawy gwarancyjne. 

Oprócz smartfonów w ofercie Samsunga dostępne są także inne urządzenia, w tym tablety czy smartwatche.

Przeczytaj także:

Komentarze

2
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.
  • avatar
    Kenjiro
    5
    Coś się chyba z cenami pomieszało, gdy koszt miesięczny wersji 12-miesięcznej jest wyższy niż bezterminowej.
    • avatar
      GejzerJara
      1
      no no, wypożyczalnia Samsunga niczym abonament na tusze od HP :) tylko brać, najlepiej w 6 paku :P

      Witaj!

      Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
      Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

      Połącz konto już teraz.

      Zaloguj przez 1Login