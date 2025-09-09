Samsung ruszył w Polsce z wynajmem smartfonów. Sprawdzamy, ile to kosztuje

Samsung Flex to nowa usługa, która ma stanowić alternatywę dla tradycyjnego zakupu urządzeń. Firma proponuje wynajem.

Choć sam wynajem realizowany jest przez zewnętrzną firmę WeSub, to - z uwagi na partnerstwo z Samsungiem - można z niego skorzystać bezpośrednio na stronie sklepu internetowego Samsung.com.

Samsung Flex - ile kosztuje wynajem smartfonów?

Koszty wynajmu nie są zbyt transparentne, bo pojawiają się dopiero w chwili finalizacji zakupu. Przed ujrzeniem wysokości abonamentu trzeba najpierw dodać urządzenie do koszyka, podać adres dostawy i wybrać Samsung Flex jako metodę płatności.

Wynajem dostępny jest w wersji miesięcznej oraz 12-miesięcznej, która jest tańsza. Poniżej przykładowe ceny urządzeń i ich wynajmu dla kilku popularnych smartfonów z tego roku.

Samsung Galaxy S25 FE (3449 zł):

plan miesięczny - 151,29 zł/mies.

plan 12-miesięczny - 205,29 zł/mies.

Samsung Galaxy S25 Ultra (4999 zł):

plan miesięczny - 175,01 zł/mies.

plan 12-miesięczny - 229,01 zł/mies.

Samsung Galaxy Z Flip 7 (4819 zł):

plan miesięczny - 168,06 zł/mies.

plan 12-miesięczny - 222,06 zł/mies.

Samsung Galaxy Z Fold 7 (8799 zł):

plan miesięczny - 315 zł/mies.

plan 12-miesięczny - 369 zł/mies.

Po zakończeniu wynajmu można zwrócić urządzenie, wymienić je na inne lub dokonać wykupu. Samsung nie precyzuje jednak warunków wykupu; aby poznać koszt wykupu należy skontaktować się z firmą WeSub.

Warto odnotować, że finalizacja wynajmu wymaga zawarcia umowy o kredyt konsumencki. Usługa obejmuje podstawowy pakiet ochronny, w ramach którego realizowane będą naprawy gwarancyjne.

Oprócz smartfonów w ofercie Samsunga dostępne są także inne urządzenia, w tym tablety czy smartwatche.