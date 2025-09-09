Nadchodzi nowy iPhone. Czy to dobry moment na zakup starego modelu?

Smartfony

We wtorek 9 września Apple pokaże nowe modele iPhone'ów. Wobec tego można się spodziewać, że ceny poprzednich - starszych modeli - spadną. Jak obniżki cen wyglądały w przeszłości?

Premiery iPhone'ów budzą zainteresowanie mediów już wiele miesięcy przed wydarzeniem z prezentacją nowych modeli. Tak samo zainteresowani są potencjalni klienci, którzy nie zawsze planują kupić najnowszy model, ale często oczekują obniżek cen starszych urządzeń. Ostatnie konferencje Apple udowadniają, że premiera nowego urządzenia jest bowiem doskonałą okazją do zakupu wcześniejszego modelu. Jak spadki cen wyglądały w przeszłości - w przypadku kilku ostatnich telefonów z logo nadgryzionego jabłka?

Premiera nowego iPhone'a to świetna okazja na zakup starszego iPhone'a

Apple przyzwyczaiło użytkowników, że zaraz po premierze najnowszego modelu iPhone'a, ceny starszego modelu spadają. Nie dziwi więc, że wielu potencjalnych klientów czeka z zakupem nowego telefonu właśnie do wrześniowych konferencji. Wtedy bowiem można spodziewać się spadku cen na poziomie ponad 20 proc. Jak spadały ceny ostatnich iPhone'ów po premierach nowych urządzeń na oficjalnej stronie producenta?

  • iPhone 15 kosztował podczas premiery 4 699 zł. Po premierze iPhone 16 cena "piętnastki" spadła do 3 499 zł. Oznacza to spadek o 1 200 zł (-25,5 proc.)
  • iPhone 14 kosztował podczas premiery 5 199 zł. Po premierze iPhone 15 cena "czternastki" spadła do 4 099 zł. Oznacza to spadek o 1 100 zł (-21,2 proc.)
  • iPhone 13 kosztował podczas premiery 4 499 zł. Po premierze iPhone 14 cena "trzynastki" spadła do 3 499 zł. Oznacza to spadek o 1 000 zł (-22,2 proc.)

Po premierze iPhone'a 17 cena starszego modelu może spaść o 1 tys. zł

Choć procentowy spadek cen w przypadku każdego z tych modeli nie jest identyczny, to w każdym przypadku wynosi ponad 20 proc. Co ważne - jeśli chodzi o samą kwotę, to w tym przypadku można wyciągnąć wniosek, że wraz z premierą nowego modelu iPhone'a, cena jego poprzednika spada przynajmniej o 1 tys. zł.

Jeśli więc iPhone 16 w dniu premiery we wrześniu 2024 r. kosztował 3 999 zł na oficjalnej stronie producenta, to zakładając, że Apple utrzyma 25-procentową obniżkę cen, po premierze iPhone 17 można się spodziewać, że podstawowa wersja "szesnastki" będzie kosztować ok. 2 999 zł.

Spadek cen iPhone'ów

Nowe iPhone'y 17 - jakie będą?

Kiedy należy spodziewać się dostępności nowych iPhone'ów 17 i czym będą się one charakteryzować? Na kilka godzin przed premierą eksperci z branży spodziewają się prezentacji czterech różnych wariantów nowego modelu: podstawowego iPhone'a 17, 17 Air, 17 Pro oraz 17 Pro Max. Z branżowych doniesień wynika, że w 2025 r. każdy model ma zyskać ekran o częstotliwości odświeżania 120 Hz. Analityk Jeff Pu raportował też, że nowe flagowce Apple będą oferowane w trzech różnych konfiguracjach czipów i pamięci operacyjnej (czipy A18, A19 i A19 Pro oraz 8 lub 12 GB RAM).

Gwoździem programu podczas dzisiejszej konferencji ma być iPhone 17 Air, czyli zupełnie nowy model, który ma mieć bardzo smukłą konstrukcję - ok. 5,5 mm grubości (zyskując tym samym tytuł najsmuklejszego iPhone'a w historii). Zgodnie z raportami analityków, 17 Air będzie zupełnie nową konstrukcją pod względem wzornictwa. Nowy design ma również trafić do wariantów Pro i Pro Max. Te mają otrzymać przeprojektowaną wyspę aparatów (rozciągającą się od lewej do prawej krawędzi obudowy), aluminiową bryłę oraz szklany element pod aparatami, pod którym ma być umieszczony moduł ładowania bezprzewodowego i złącze MagSafe.

Prezentacja nowych urządzeń Apple odbędzie się dziś, we wtorek 9 września o godzinie 19:00 czasu polskiego. Konferencję można oglądać na oficjalnym kanale YouTube Apple.

  • avatar
    Ramos
    -2
    • avatar
      GejzerJara
      0
      chętnie bym wydał tyle kasy jak za nowy na premierę, ale jest jeden poważny PROBLEM.

      producenci smartfonów traktują oprogramowanie jako integralną część smartfona. ingerencja w oprogramowanie jest traktowana jak nieautoryzowana ingerencja w sprzęt, i ..... to oznacza utratę gwarancji. chyba że umiemy skutecznie zatrzeć ślady po takiej ingerencji. Dodatkowo producenci robią wszystko, aby nie było dokumentacji, aby nie można było tworzyć alternatywnego systemu. a nawet jak już go mamy, to jest bariera w formie boot loadera który zasadniczo nie odpali niczego niepodpisanego przez producenta.

      a ja bym wolał mieć smartfona wolnego, tak wolnego jak Laptop, w który mogę sobie wgrać alternatywny system, a nie ten preinstalowany. ja nie chcę ani ekosystemu apple, ani ekosystemu androida. chcę mieć niezależny system, który mi nie będzie kablował do żadnego producenta co mam, czego używam. nie będzie mi dyktował kiedy i jakie aktualizajce mam zainstalować, bo to całe "łatanie dziur" jest kompletnie nieskuteczne.

