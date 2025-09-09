Od gier po drony. Nowa strategia The Farm 51

The Farm 51 Group, notowany na NewConnect producent gier wideo, podał nową wersję swojej strategii na lata 2023-2026. W ramach aktualizacji firma zdecydowała, że drugim filarem działalności będzie rozwój technologii dronowych.

Jak podaje PAP, nie jest to koniec zmian. The Farm 51 Group planuje "rozszerzenie prowadzonych projektów badawczo-rozwojowych o nowy projekt, tj. 2025-2027 BSL-WRE". W jego ramach znajduje się stworzenie specjalnego środowiska symulacyjnego bezzałogowców w środowisku "walki radioelektronicznej" przy uwzględnieniu pracy radarów i zagłuszarek.

Dodatkowo, jak poinformowała firma w oświadczeniu, badany będzie wpływ warunków pogodowych i budowy terenu na efektywność dronów operujących samodzielnie lub w trybie roju. Według grupy ma to być stworzone na potrzeby gier komputerowych oraz symulacji szkolno-treningowych tworzonych na silniku Unreal Engine 5.

Całkowity koszt dofinansowania to 2,15 mln zł.

Gry The Farm 51

Dodatkowo poinformowano, że strategią spółki jest rozwój marki Chernobylite w dotychczasowym zespole. Oznacza to, że firma planuje wydać nową grę - Chernobylite 2: Exclusion Zone. Jak pisze The Farm 51, pierwsza część gry - Chernobylite - to "survival-horror, której akcja toczy się w czarnobylskiej Strefie Wykluczenia".

Chernobylite 2: Exclusion Zone z kolei opisany jest jako "post-apokaliptyczny eRPG akcji, łączący w idealnych proporcjach wolną eksplorację olbrzymiego, niezwykle realistycznego otwartego świata, wymagającą walkę, unikatową mechanikę wytwarzania przedmiotów z budowaniem bazy, zarządzaniem zespołem i nieliniową, wciągającą fabułą". Jego oficjalna premiera zaplanowana jest na pierwszy kwartał 2026 r.

Zwolennicy gier o tematyce militarnej natomiast mogą już zacierać ręce na inny nowy projekt The Farm 51. Firma chce stworzyć nową grę/serię o nazwie kodowej Wardevil. Tytuł ten ma już grywalne demo. Premiera natomiast zaplanowana jest na 2026 rok.