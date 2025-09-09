Drony

Od gier po drony. Nowa strategia The Farm 51

przeczytasz w 1 min.
Aleksandra Dąbrowska | Redaktor serwisu benchmark.pl
Autor:AleksandraDąbrowska
Dyskutuj z nami

The Farm 51 Group, notowany na NewConnect producent gier wideo, podał nową wersję swojej strategii na lata 2023-2026. W ramach aktualizacji firma zdecydowała, że drugim filarem działalności będzie rozwój technologii dronowych.

Jak podaje PAP, nie jest to koniec zmian. The Farm 51 Group planuje "rozszerzenie prowadzonych projektów badawczo-rozwojowych o nowy projekt, tj. 2025-2027 BSL-WRE". W jego ramach znajduje się stworzenie specjalnego środowiska symulacyjnego bezzałogowców w środowisku "walki radioelektronicznej" przy uwzględnieniu pracy radarów i zagłuszarek.

Dodatkowo, jak poinformowała firma w oświadczeniu, badany będzie wpływ warunków pogodowych i budowy terenu na efektywność dronów operujących samodzielnie lub w trybie roju. Według grupy ma to być stworzone na potrzeby gier komputerowych oraz symulacji szkolno-treningowych tworzonych na silniku Unreal Engine 5.

Całkowity koszt dofinansowania to 2,15 mln zł.

Gry The Farm 51

Dodatkowo poinformowano, że strategią spółki jest rozwój marki Chernobylite w dotychczasowym zespole. Oznacza to, że firma planuje wydać nową grę - Chernobylite 2: Exclusion Zone. Jak pisze The Farm 51, pierwsza część gry - Chernobylite - to "survival-horror, której akcja toczy się w czarnobylskiej Strefie Wykluczenia". 

Uruchom wideo
Obejrzyj w

Chernobylite 2: Exclusion Zone z kolei opisany jest jako "post-apokaliptyczny eRPG akcji, łączący w idealnych proporcjach wolną eksplorację olbrzymiego, niezwykle realistycznego otwartego świata, wymagającą walkę, unikatową mechanikę wytwarzania przedmiotów z budowaniem bazy, zarządzaniem zespołem i nieliniową, wciągającą fabułą". Jego oficjalna premiera zaplanowana jest na pierwszy kwartał 2026 r.

Zwolennicy gier o tematyce militarnej natomiast mogą już zacierać ręce na inny nowy projekt The Farm 51. Firma chce stworzyć nową grę/serię o nazwie kodowej Wardevil. Tytuł ten ma już grywalne demo. Premiera natomiast zaplanowana jest na 2026 rok.

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login